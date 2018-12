<span style='text-decoration: underline;'>Sa deuxième unité de production inaugurée hier à Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Unilever renforce sa gamme de produits «Made in Algeria»</span>

La wilaya d’Oran continue à attirer de plus en plus des investissements. Ainsi, il a été question d’inaugurer hier, l’importante unité de production de produits cosmétiques et d’hygiène corporelle.

Cette nouvelle unité de production vient s’ajouter à la première unité mise en place en 2002 pour la production de produits détergents en poudre, propulsant ainsi le site industriel d’Oran au rang de plus grand site industriel d’Unilever dans la région.

«Fruit d’un investissement de plus de 1.35 milliards de dinars et s’étalant sur une surface de plus de 26 000 m2, cette nouvelle unité génère plus de 800 emplois directs et indirects. Répondant à une demande nationale croissante, celle-ci, permettra à Unilever Algérie d’atteindre un objectif de production locale de 80% de sa gamme de produits, une gamme jusqu’ici importée.», indique un communiqué de presse.

Intervenant lors de cet événement Rana Sengupta, PDG d’Unilever Maghreb, a déclaré que «notre stratégie d’investissement sur le territoire, reflète l’importance que nous accordons au marché algérien, un marché à grand potentiel». «Nous sommes aujourd’hui très fiers d’élargir notre gamme de produits Made in Algeria réalisés au sein d’unités de production répondant aux plus hauts standards d’excellence industrielle et de durabilité, en parfait alignement avec notre programme environnemental global ‘zero waste to landfill’ soit zéro déchet envoyé à la décharge depuis 2015» a-t-il estimé.

Pour sa part, Hamid Boumesbah, Directeur Général d’Unilever Algérie, il dira que cette nouvelle unité de production est un objectif majeur inscrit dans notre stratégie de développement à l’échelle nationale. Une stratégie qui a débuté en 2002 avec la création de notre unité de production de produits détergents à Oran et en alignement avec les initiatives gouvernementales visant à encourager la production nationale. «C’est pour nous une grande fierté de contribuer à la croissance économique de notre pays à travers la création d’emplois, le développement d’un important réseau de fournisseurs de matières premières ainsi qu’à travers les partenariats mis en place avec nos distributeurs et nos clients.», conclut l’intervenant.

Avec plus de 2.5 milliards de consommateurs par jour et des ventes réalisées dans plus de 190 pays, Unilever représente un des leaders mondiaux sur le marché des produits de grande consommation. Le groupe compte plus de 161 000 employés à travers le monde et a généré un chiffre d’affaires de 53.7 milliards d’euros en 2017. En Algérie, Unilever dispose d’un site de production à Oran, ainsi que d’un bureau commercial à Alger, employant au total 350 collaborateurs directs et plus de 500 collaborateurs indirects. Durant ses 64 années de présence en Algérie, la principale mission d’Unilever a été de proposer à ses consommateurs des produits à la fois de qualité et responsables.

Alger: Noreddine Oumessaoud