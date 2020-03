<span style='text-decoration: underline;'>Peste des petits ruminants</span>:<br><span style='color:red;'>Vaccination à Médéa de plus 100.000 têtes d’ovins et de caprins</span>

Vaccination à Médéa de plus 100.000 têtes d’ovins et de caprins

Plus de 100.000 têtes d’ovins et de caprins ont été vaccinés à Médéa, contre l’épizootie de la peste du petit ruminant (PPR), depuis le lancement de la campagne de vaccination, le 15 février passé, a-t-on appris lundi auprès du l’inspecteur vétérinaire de la direction locale des services agricoles.

La campagne de vaccination, qui a mobilisé plus d’une soixantaine de vétérinaires, cible, en priorité, le cheptel ovin et caprin, âgé de quatre mois et plus, selon Mohamed Slama, précisant qu’un lot composé de 300.000 doses de vaccins contre la peste des petits ruminants a été distribué, à ce jour, aux vétérinaires chargés de cette campagne de vaccination, soit près de 40% du quota de vaccins affectés à la wilaya de Médéa, estimé à 700.000 doses.

Toujours selon ce responsable, ladite campagne de vaccination sera d’une durée de trois mois pour permettre de toucher l’ensemble du cheptel ovin et caprin (agneaux et chevreaux), en vue de les prémunir contre tout risque d’infection par le virus à l’origine de cette maladie, a-t-il expliqué.

Une deuxième campagne de vaccination est programmée, a-t-il indiqué, à partir du mois d’’octobre prochain, pour une durée de deux mois, et devrait concerner les agneaux et les chevreaux nés après la fin de la première campagne de vaccination, qui va se terminer le 15 du mois de Mai. L’objectif de cette campagne de rattrapage, «instaurer une immunité de masse», pour le cheptel ovin et caprin, a fait savoir M. Slama, assurant qu’ «aucun ca n’a été signalé» dans la wilaya, depuis février 2019, grâce à la campagne de vaccination menée, dès l’apparition des premiers cas, à la fin de l’année 2018.

M. Slama a rappelé, à ce propos, que douze foyers d’infection par la peste du petit ruminant avaient été enregistrés, à travers huit communes du sud de la wilaya de Médéa, entre fin décembre 2018 et la mi février 2019, provoquant la mort de 181 petits ruminants.