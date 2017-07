<span style='text-decoration: underline;'>Lutte contre la fièvre aphteuse</span>:<br><span style='color:red;'>Vaccination de plus de 10 000 vaches laitières en premier lieu</span>

Dans un but préventif, les services vétérinaires de la Direction de l’agriculture de la wilaya d’Oran, lancent une vaste campagne de vaccination contre le virus de la fièvre aphteuse chez les vaches, suite aux instructions du ministère de l’agriculture et du développement rural.

A cet effet, plusieurs équipes constituées de vétérinaires qui activent dans le secteur privé et public, sont mobilisées sur le terrain pour vacciner les vaches qui se trouvent dans les exploitations, contre ladite fièvre, notamment les fermes implantées dans la wilaya d’Oran, à savoir, au niveau de Oued Tlélat, Es Sénia, Boutlélis entre autres. Un quota de quelques

13 000 doses de vaccins a été réceptionné, pour cette première opération qui touchera en premier lieu, les vaches laitières dont le nombre dépasse 10 000. Cette action sera suivie d’une autre de rattrapage, qui s’étalera sur 4 semaines et à laquelle sera réservée, une autre quantité de vaccins, pour permettre à tous les éleveurs de procéder notamment à la vaccination de leurs vaches.

Dans le même cadre, les éléments des services sus cités, lancent un appel aux éleveurs, pour collaborer et se rapprocher desdits services pour faire vacciner leurs vaches. Ils sont également informés sur la conduite à tenir, en cas du moindre soupçon de symptôme dudit virus, au sein de leur élevage, ainsi que du comportement à adopter, afin de lutter contre la contamination de leur cheptel. Car, ce virus est mortel et engendre la baisse de la production de lait chez les vaches. Pour le bon déroulement de cette opération de vaccination, les services concernés, ont déployé tous les moyens humains et matériels pour une bonne maitrise de la situation et pour une bonne couverture sanitaire du bétail, qui relèvent des fermes d’élevage de bovins de la wilaya d’Oran.

