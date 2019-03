<span style='text-decoration: underline;'>Ecoliers</span>:<br><span style='color:red;'>Vaccination des retardataires durant les vacances du mois courant</span>

Les services de la Santé en coordination avec ceux de l’Education prévoient d‘entamer une campagne de contrôle des opérations de vaccination des écoliers.

A cet effet, les dits services vont notamment contacter les parents d’élèves pour qu’ils ramènent les carnets de santé de leurs enfants et les remettent aux dits services.

Dans le même cadre, il a été signalé que cette action a pour but d’évaluer les opérations de vaccination en milieu scolaire et vise à s’assurer que la totalité soit vaccinée, selon le calendrier de vaccination arrêté par les services concernés pour atteindre une couverture maximale en matière de vaccination. Toujours dans ce cadre, les dits services vont programmer durant les vacances scolaires du mois courant une étape de vaccination pour les retardataires .

A cet effet, les dits services vont consacrer des équipes constituées de médecins et d’infirmiers qui relèvent du secteur des services de la santé et de la population pour la réussite et le bon déroulement de cette action et pour une bonne couverture sanitaire de l’ensemble des écoliers qui relèvent des services du secteur de l’Education pour les préserver des maladies. Bekhaouda Samira