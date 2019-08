<span style='text-decoration: underline;'>FC Nantes</span>:<br><span style='color:red;'>Vahid Halilhodzic explique les raisons de son départ</span>

L’histoire d’amour entre le FC Nantes et Vahid Halilhodzic a tourné au vinaigre. Alors qu’en fin de saison dernière des rumeurs concernant un départ de l’entraîneur bosnien avaient pris de l’ampleur, il était bel et bien resté et était présent à la reprise. Mais à moins d’une semaine du début de la Ligue 1, Vahid Halilhodzic a finalement décidé de quitter le FC Nantes de lui-même. Après avoir dirigé son dernier match face au Genoa, il a pris la parole afin de justifier son départ.

«Ça fait un certain moment que je n’ai pas parlé. Il y a une semaine, j’ai pris une décision, celle de quitter le club, un club qui garde toute mon estime et auquel je serai toujours très attaché. J’avais beaucoup d’ambition pour cette saison. J’ai travaillé deux, trois mois, même plus, pour le projet de cette nouvelle équipe. Malheureusement, sur ce projet, on n’a pas fait ce que je voulais. Depuis plusieurs jours, j’avais réfléchi à tout ça. Il y a une semaine, j’ai pris, avec ma famille, la décision de partir. J’ai eu une discussion avec le président (Waldemar Kita) avant-hier (mercredi), très constructive, je lui ai expliqué cela. Il a beaucoup insisté pour que je reste, mais j’ai pris ma décision. On a trouvé un accord à l’amiable. Je pars sans aucun centime. Sans un centime. C’est un petit peu courageux de ma part», a expliqué le Bosnien, des propos relayés par L’Equipe.

«Je resterai un supporter inconditionnel du FC Nantes»

«Je sais que vous pensez que je vais ailleurs (ndlr il est pressenti pour devenir sélectionneur du Maroc). Pour le moment, je n’ai rien. Où je vais travailler et comment, je ne sais pas encore. Je remercie mes joueurs, les membres de mon staff. On a fait un super boulot la saison dernière. Je suis revenu à Nantes pour jouer des Coupes d’Europe. Malheureusement, on n’en a pas joué. Je remercie aussi les supporters.

J’avais déjà une bonne cote comme joueur, comme entraîneur ç’a été la même chose. Il faut maintenant laisser l’équipe se préparer tranquillement. Le championnat commence dans une semaine. Je resterai jusqu’à mon dernier jour un supporter inconditionnel de Nantes», a ajouté Vahid Halilhodzic.

Le Bosnien a fait le bilan de son passage au FC Nantes : «Beaucoup de choses : de la déception, de la tristesse. Je ne rentrerai pas dans les détails. Le football est comme ça, j’ai pris une décision. C’est un risque que je prends. J’étais bien traité économiquement. Il faut avoir un petit peu la classe, et ça peut coûter cher. Mais je ne regrette rien.

Je ne pars pas fâché. Mon président a compris. Il a beaucoup insisté. Si vous pensez que j’ai déjà signé ailleurs, c’est faux. Peut-être un jour. Parce que j’ai toujours l’enthousiasme et la volonté».

«Est-ce que je met en difficulté le FC Nantes en partant à une semaine du début de la Ligue 1 ? Faites la réponse que vous voulez. Je pars la tête haute», a conclu Vahid Halilhodzic. Désormais, le FC Nantes va devoir se tourner vers l’avenir et trouver un nouvel entraîneur de toute urgence afin de pouvoir commencer la saison dans de bonnes conditions et ce dès le week-end prochain avec le match contre Lille.