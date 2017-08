Vaines promesses d’assainissement…

Un tout récent rapport, établi par la brigade de la protection de l’Urbanisme et de l’Environnement, relevant de la Sûreté de daïra d’Aïn El Turck, fait officiellement état de l’apparition de nouvelles constructions et extensions illicites en différents endroits, notamment sur les plages de ce territoire de cette Commune, livrée depuis toujours aux fléaux et à l’anarchie urbaine sous toutes ses formes. Réagissant à ces informations, le wali d’Oran, a évidemment donné des instructions pour une démolition immédiate de ces nouvelles constructions illicites dont certaines érigées par des particuliers, bloquent même l’accès à la plage. D’autres masures ont été ciblées sur le site de «douar Naquousse», connu à Aïn El Turck, pour être le premier réceptacle de bidonvilles, d’accueil de familles venant de toutes les régions du pays. Mais ce qui est encore plus choquant, est le fait de constater, que le rapport de police en question, signale que des autorisations de voiries ont été délivrées par les services de l’APC aux «bâtisseurs» de ces constructions illicites et que des mises en demeure dressées par la brigade de la PUPE, n’ont pas été prises en considération par les contrevenants. On se souvient, que l’ancien Wali Abdelghani Zaalane, à la veille même de son départ vers un poste ministériel, avait fermement exigé, la démolition d’une quinzaine d’habitations sauvages illicitement construites dans la petite localité de «La Madrague’. A l’époque, le Wali en poste, avait, lors d’une réunion avec son staff, dénoncé l’état des lieux peu reluisant, marqué par la bidonvilisation des plages. Durant ce conclave qui avait regroupé les maires des communes côtières, les chefs de daïras et tous les responsables concernés, l’ancien Wali, aujourd’hui Ministre, avait évoqué tous les points noirs recensés, tout en soulignant l’importance de la sauvegarde et de la préservation du littoral. De son côté, la commission du tourisme de l’APW d’Oran avait elle aussi dressé, à la veille de l’ouverture de la saison estivale, un long listing de points noirs, tout en attirant l’attention des instances concernées sur l’ampleur des constructions et autres extensions illicites, érigées le long de la Corniche oranaise. Aujourd’hui, moins de six mois après ces constats récurrents, ces réunions, ces instructions, ces déclarations d’intention et ces promesses d’assainissement, les communes côtières oranaises, demeurent plongées dans cette spirale infernale des bidonvilles et de la clochardisation urbaine. L’Etat, à travers ses représentants locaux, semble bien incapable ou impuissant, à éradiquer un fléau pourtant dénoncé, comme étant un délit majeur, portant atteinte au cadre de vie collectif des habitants. Un délit perpétré et entretenu par des responsables locaux, qui trouvent toujours le moyen de préserver leurs intérêts mafieux, liés à la construction illicite et l’occupation illégale du domaine public. Alors, on peut légitimement se demander, comment et pourquoi le nouveau wali M. Mouloud Chérifi, pourrait réussir là ou d’autres avant lui, et aussi déterminés que lui, sont partis sans résultats tangibles ou visibles, en matière d’amélioration urbaine et d’éradication des bidonvilles…

Par S.Benali