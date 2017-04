<span style='text-decoration: underline;'>Première édition du Salon international du recyclage et traitement des déchets Recycling Expo 2017</span>:<br><span style='color:red;'>Valorisation des déchets afin de constituer de la richesse</span>

Mr Zaalane Abdelghani a inauguré, hier matin, la première édition du Salon international du recyclage et traitement des déchets Recycling Expo 2017, en présence des organisateurs de cet événement, premier de son genre, au niveau national au centre de Conventions d’Oran.

Cet événement est placé sous le haut patronage du ministre des Ressources en eau et de l’Environnement et du wali d’Oran, et aura pour slogan : «Le recyclage, un enjeu stratégique pour l’économie et la population ». En effet, plus de 150 exposants nationaux et étrangers, dont des tunisiens, français et américains, étaient présents au niveau des stands. Le wali a insisté dans son intervention, sur l’importance du recyclage des déchets, en rappelant, que plusieurs centres d’enfouissement sont en train d’être implantés, à travers le territoire de la wilaya. Les participants à ce salon feront part de leur expérience, dans le domaine de la collecte, du tri et du traitement des déchets. Les organisateurs de leur côté, ont bien souligné, que l’impact de cette édition, sera axé surtout, sur la préservation et la sauvegarde de l’environnement. Ils prévoient de réunir les professionnels, afin de renforcer la coopération et le transfert technologique. De quoi développer et promouvoir cette activité. Selon M. Oumane, directeur général de l’Agence des déchets à Oran, « la valorisation des déchets, afin de constituer de la matière première, pour les investisseurs nationaux, et créer par conséquent de la richesse, est la nouvelle stratégie du ministère des Ressources en eau et de l’Environnement, en se basant sur le tri et la collecte sélective. Un concept, que le ministère compte généraliser à travers tous les quartiers, au niveau national » selon le même orateur « l’agence s’est fixée désormais des objectifs, qui permettront de créer quelques 3,8 millions de tonnes par an de déchets d’emballage, sur le volume global des déchets ménagers ». Dans le programme de ces quatre jours, il est prévu des conférences, qui seront présentées par des experts dans le domaine.

A. Yasmine