<span style='text-decoration: underline;'>Wali d’Oran, Mouloud Cherifi</span>:<br><span style='color:red;'>Valoriser les zones humides pour en faire des lieux de villégiature</span>

Le wali d’Oran, Mouloud Cherifi, a insisté samedi, à Oran sur la valorisation des zones

humides pour en faire des lieux de détente et de villégiature au profit des citoyens oranais et des visiteurs. En visitant le lac Télamine, une zone humide située dans la daïra de Gdyel et classée en 2002 par la convention de RAMSAR, le wali a mis en avant également la nécessité d’accélérer la prise en charge de ce patrimoine naturel en réglant le problème de pollution du site par les eaux usées déversées par cinq communes, à savoir Gdyel, Hassiane Toual, Benfréha, Hassi Benokba et une partie de la zone industrielle de Hassi Ameur. Mouloud Cherifi a appelé le directeur local des ressources en eau de la wilaya à inscrire en urgence une opération pour réaliser une station de traitement et d’épuration des eaux usées(STEP) en amont pour remédier à ce problème.

Le wali a suivi des explications sur le lac Télamine, une aire protégée de 1.100 hectares et également un réceptacle d’oiseaux migrateurs qui accueille 34 espèces. Il a exhorté le conservateur des forêts à aménager un espace de détente au niveau des abords de ce site pour accueillir des visiteurs. L’opération d’aménagement de ce site riche en biodiversité sera financée sur les programmes communaux de développement, en partenariat avec l’APC de Gdyel et l’administration des forêts, a souligné le wali, avant d’annoncer, pour le 17 février prochain, un programme de plantation de 70.000 arbres à travers les 26 communes de la wilaya.de jeux.