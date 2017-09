<span style='text-decoration: underline;'>Barça</span>:<br><span style='color:red;'>Valverde: «Nous avons la meilleure équipe du monde»</span>

En conférence de presse d’avant-match face à l’Espanyol, Ernesto Valverde a louangé la qualité de son effectif et se dit confiant pour la saison à venir malgré un mercato des plus décevants.

«Ce qui est bien, c’est que le mercato est fini. Nous sommes concentrés sur l’équipe que nous avons et je pense que nous avons la meilleure équipe du monde. Cet effectif est extraordinaire», a dit l’entraîneur de Barcelone aux journalistes espagnols dans des propos relayés par SPORT.

«La tendance revient à sous-coter ce que nous avons et à surévaluer ce qu’ont les autres, mais nous avons une grande équipe qui va se battre sur tous les fronts», a ajouté Valverde lors de son point presse.