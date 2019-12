<span style='text-decoration: underline;'>UNITÉS DE PRODUCTION DE PRODUITS LAITIERS ET DÉRIVÉS </span>:<br><span style='color:red;'>Vaste campagne de contrôle</span>

Dans le cadre du programme des activités de contrôle, les services de la Direction du commerce de la wilaya d’Oran, ont lancé une campagne de contrôle au niveau des unités de production des produits laitiers et dérivés.

Dans le même cadre, lesdits services signalent que le but est de vérifier la qualité des produits et de veiller à la conformité aux normes réglementaires de fabrication ainsi que les mesures d’hygiène dans lesquelles ils sont conçus. Cette initiative a pour but notamment, de protéger le consommateur en premier lieu et de lui permettre de consommer un produit frais, sain, hygiénique non périmé surtout. Les éléments desdits services, s’impliquent sur le terrain pour protéger les consommateurs pour leur offrir les meilleurs services et pour qu’ils puissent acheter des produits garantis dans les normes pour lutter contre l’anarchie. Les équipes de contrôle pour cette mission, appliquent un planning de contrôle bien défini au niveau desdites fabriques. Des prélèvements sont établis sur les produits notamment pour des analyses pour la conformité de la qualité. Les services sus cités, veillent à ce que tout soit dans l’ordre et étoffent les tournées de contrôle dans lesdits lieux. Les commerçants sont conseillés également en effet, de respecter notamment la chaine du froid pour pouvoir proposer un bon produit frais à la vente aux clients.

Bekhaouda Samira