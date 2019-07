<span style='text-decoration: underline;'>Pour passer un bon été </span>:<br><span style='color:red;'>Vaste campagne de nettoyage à Oran</span>

Dans le cadre du programme des activités pour l’amélioration du cadre de vie des citoyens et pour un bon accueil des estivants et des touristes durant cette haute saison, une vaste campagne de nettoyage est lancée aujourd’hui à travers l‘ensemble des communes de la wilaya d’Oran.

Cette action touche quelques 61 points qui ont été désignés à la suite d’une réunion tenue par les différents participants. Pour le bon déroulement de cette opération, tous les moyens humains et matériels sont déployés, il a été consacré, entre autre, plus de 54 camions et 34 divers appareils. Dans le même cadre, il a été signalé que cette initiative se déroule au niveau des points noirs enregistrés à travers l’ensemble des communes. Le but de cette initiative est d’essayer de donner à la dite wilaya une belle image et d’établir les conditions d’hygiène pour permettre aux citoyens de passer un été agréable et de lutter contre les décharges anarchiques qui s’installent et créent du désordre et des désagréments par la prolifération d’odeurs nauséabondes, de moustiques et de rongeurs à travers les quartiers. Dans le même cadre, les services de la pêche marine participent à cette manifestation en intervenant au niveau des ports et des plages, les services des travaux publics au niveau des grands axes routiers, des ronds points, des échangeurs et des tunnels. Rappelons que depuis le début de l’année, plusieurs opérations de nettoyage ont été organisées au niveau de la wilaya qui ont permis, notamment, d’éradiquer un grand nombre de points noirs.

Bekhaouda Samira