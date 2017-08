<span style='text-decoration: underline;'>Elle concerne aussi les dépendances des communes côtières</span>:<br><span style='color:red;'>Vaste opération de contrôle des exploitants des plages</span>

Une vaste opération de contrôle des exploitants des plages et dépendances des communes côtières de la wilaya d’Oran a été initiée dimanche par des équipes relevant de la commission de wilaya chargée de suivre le déroulement de la saison estivale 2017, a-t-on appris dimanche auprès de la direction du tourisme e de l’artisanat.

L’opération de contrôle, prévue du 13 au 17 août courant, a été décidée suite aux manquements constatés au niveau des communes côtières de la wilaya d’Oran en terme d’hygiène, de rejets des eaux usées et autres insuffisances relevées dans les activités, ajouté au non respect de la gratuité des plages, a indiqué à l’APS le chef du service chargé du contrôle et suivi des activités touristiques à la direction du tourisme et de l’artisanat de la wilaya, Mourad Boudjenane, ajoutant que cette opération entre dans le cadre de la lutte contre la prolifération d’activités non autorisées. Une obligation est faite aux exploitants des parkings et aires de stationnement mis en adjudication d’afficher les prix, ainsi qu’aux occupants des plages et dépendances, notamment les détenteurs d’équipements de plages (tables, chaises, parasols,…), de s’en tenir e résoudre au respect des cahiers de charge, a expliqué le même responsable. Les autres prestations connues telles la gestion des douches et des sanitaires au niveau des plages sont soumises au strict respect des cahiers de charge, a-t-il ajouté. La première sortie des membres de cette commission, composée de représentants des directions du tourisme, de la protection civile, de l’environnement, de la santé, de la jeunesse et des sports, des travaux publics et des ressources en eau, touchera la commune d’Aïn El Turck qui dispose de 12 plages, dont Saint Rock, Trouville, Bouiseville, Paradis-plage, Claire fontaine, Les Dunes et Cap Falcon. La deuxième journée, lundi, sera consacrée à la commune de Bousfer avec ses 8 plages dont notamment «Coralaises» et «l’Etoile», a précisé le même responsable, soulignant que toutes les communes côtières de la wilaya, totalisant 33 plages autorisées à la baignade, sont concernées par cette opération de contrôle.