<span style='text-decoration: underline;'>HAI ES SANAOUBER </span>:<br><span style='color:red;'>Vaste opération de relogement</span>

En attendant la distribution de prés de 2000 unités de logements au profit des habitants de Hai Es Sanaouber, c’est au tour de quelque 257 familles qui demeurent dans des habitations vétustes et qui relèvent du secteur urbain de hai El Mokrani qui vont être relogées dans les quelque jours à venir.

Cette opération est considérée comme une première tranche. Ces relogés étaient en possession de décision de pré affectation depuis l’année 2016.Les concernés vont être transférés vers leurs nouveaux appartements de type public locatif social au niveau de Hai Belgaid de la commune de Bir El Djir .

La seconde tranche est prévue après la réception du reste du quota des nouveaux logements .Ainsi, le programme de relogement des familles demeurant dans des habitations menaçant ruine et dans des bidonvilles, se poursuit à travers les divers quartiers de la dite wilaya et cela, selon un agenda tracé par les services concernés .Une forte demande est enregistrée concernant l’acquisition de logement de type social et les services de la daïra d’Oran ont réceptionné 99700 dossiers .Une commission active dans le domaine pour étudier tous les dossiers déposés afin de, notamment, faire un tri et sélectionner ceux qui répondent aux normes réglementaires pour bénéficier d’un logement de la catégorie du social.

Après la finalisation de l’opération d’étude des dossiers, l’étape concernant l’affichage des listes des bénéficiaires sera entamée.