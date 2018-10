Ahmed Ouyahia a l’art de n’esquiver aucun sujet. Son aisance face à la presse est toujours un grand moment politique en Algérie. Sûr de lui, le patron du RND assène ses vérités et ses convictions avec une habilité oratoire jamais démentie jusque là.

Ce samedi, comme d’ailleurs, toutes ses autres sorties médiatiques, soit en tant que Secrétaire Générale du RND ou Premier ministre, il alimente pour plusieurs jours l’actualité nationale. L’homme a l’art de désamorcer toutes les bombes et de ne pas cacher ses opinions, quitte parfois, ou souvent, à froisser ses détracteurs comme ses alliés. Il faut dire que sa grande maîtrise des dossiers aussi bien politiques, économiques que sociaux lui permet de recadrer les débats et surtout d’apporter des éclairages nouveaux sur des actualités souvent laissées aux seules élucubrations de la presse nationale, laquelle faute d’informations avérées, se lance dans des scénarios montés de toutes pièces et bien loin de la réalité et de la gravité du moment.

On peut être d’accord ou pas avec Ouyahia, mais on ne peut faire fi de ses déclarations, car elles pèsent lourd sur la scène politique nationale.

L’homme est rompu à l’exercice et sait toujours trouver le détail qui fait mouche. Parfois sans concession aucune, d’autres maître dans l’arrondissement des angles, il sait parfaitement faire passer ses messages. A la presse qui l’interroge, mais aussi et surtout au personnel politique qui attendait sa sortie.

Sur chaque dossier, les réponses sont claires. Pas forcement avec les réponses que l’on aime entendre, mais avec le but manifeste de ne laisser aucun doute, aucune rumeur prendre plus de place qu’elle ne mérite. Tout est remis à sa place, tout est dit sans faux fuyants, ni langue de bois.

Peut être aussi qu’Ouyahia ne tue pas toutes les polémiques, mais il a le mérite de se positionner clairement sur tous les sujets. Sa position, il tient à l’exprimer sans aucun goût d’inachevé, comme ce fut le cas sur le sujet du jour et la crise que traverse le parlement.

L’exercice des questions-reponses, l’homme le maîtrise à la perfection et s’il accepte de revenir régulièrement face de la presse, c’est qu’il a toujours quelque chose à dire et que surtout il tient, selon la casquette du moment, à exprimer les positions du gouvernement ou de son parti sur tout ce qui touche à la vie politique du pays, surtout que nous sommes à la veille d’une grande échéance électorale et que la prise de parole est plus que nécessaire en ce moment précis de la vie politique du pays.

Par Abdelmadjid Blidi