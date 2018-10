<span style='text-decoration: underline;'>Pour une école de qualité </span>:<br><span style='color:red;'>Vers la mise en place d’un système d’enseignement interactif</span>

Afin d’asseoir une école de qualité, la formation pédagogique des enseignants est l’une des préoccupations du ministère de l’Education nationale. Le département de Nouria Benghebrit a multiplié ces dernières années des actions visant à évaluer le niveau des enseignants et améliorer leurs capacités afin de s’adapter aux nouveaux programmes scolaires.

Cette nouvelle approche a été développée hier par Fatiha Moualek, inspectrice centrale du ministère de l’Education sur les ondes de la chaîne III de la Radio nationale. La responsable a indiqué qu’il faut une formation performante des instituteurs pour atteindre l’objectif d’une école de qualité.

Elle a, à cet effet, révélé le lancement à partir du mois de juillet prochain d’un «Plan stratégique» de formation des instituteurs basé sur un enseignement interactif intégrant ces derniers et leurs élèves. Donnant plus de détails, Mme Moualek a indiqué que le «Plan stratégique» de formation des instituteurs se déroulera en trois ans. C’est les enseignants nouvellement recrutés qui vont bénéficier en priorité de ce plan stratégique de formation. « Les enseignants nouvellement recrutés auront le rôle de catalyseur du changement attendu », a-t-elle affirmé.

Dans ce cadre, Mme Fatiha Moualek précise que dans le but d’améliorer leurs pratiques pédagogiques et éducatives, le cycle de formation élaboré à l’intention des enseignants, comporte également des cours de didactique des langues ainsi que des disciplines scientifiques et sociales et de conception de sujets d’examens.

Pour ce qui est du problème de la surcharge des classes, Mme Moualek a affirmé que le ministère de l’Education nationale n’est pas responsable de ce phénomène. « Cette question reste limitée aux seules localités où, dit-elle ont été observés des retards de programmes de construction d’écoles qu’elle impute à « des années de restrictions budgétaires ».

Il est à rappeler que la ministre de l’Education nationale, Nouria Benghebrit, a invité, samedi dernier à Alger, les enseignants à bannir toute attitude «négative» susceptible d’attenter à leur réputation et à celle du secteur, à l’instar de la violence contre les élèves et des cours particuliers.

S’exprimant à l’occasion de la journée mondiale des enseignants qui coïncide avec le 5 octobre, en présence de nombre de ministres et de responsables, Mme Benghabrit a souligné l’impératif pour les enseignants d’éviter certaines «attitudes individuelles susceptibles de donner une mauvaise image de l’enseignant», à l’exemple de la violence exercée contre les élèves et des cours particuliers dispensés «de façon abusive», appelant tout un chacun à «dénoncer ce type d’attitude».

A ce propos, la première responsable du secteur a mis en avant la nécessité de «faire preuve de vigilance afin d’éviter tout dérapage et préserver la gratuité du service public de l’Education».

La célébration de cette journée, a-t-elle ajouté, a pour objectif de consacrer l’aspiration à «une école de qualité forte d’enseignants compétents», au fait des derniers développements aux plans pédagogique et scientifique.

Mme Benghabrit a précisé, dans ce sens, « qu’une Ecole de qualité en appelle à des enseignants dotés d’un haut sens de responsabilité et de qualités professionnelles basées sur l’équité, la tolérance, le respect et l’engagement envers les élèves et la famille éducative», mettant en avant les efforts consentis par l’Etat afin d’améliorer le statut social et les conditions professionnelles de l’enseignant.

Saluant le rôle de l’enseignant, la ministre a tenu à rendre hommage et à exprimer sa reconnaissance «à l’ensemble des enseignants qui représentent la plus large frange des travailleurs algériens, à l’occasion de la célébration de leur journée». «J’exprime ma gratitude et ma reconnaissance à tous les enseignants (…) qui contribuent, dans la discrétion et la sérénité, à la formation de nos enfants dans un monde en constante évolution», a-t-elle poursuivi.

Alger: Samir Hamiche