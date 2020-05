<span style='text-decoration: underline;'>Logement</span>:<br><span style='color:red;'>Vers l’abandon des formules budgétivores</span>

Les pouvoirs publics s’orientent désormais vers une nouvelle politique du logement qui consiste à abandonner les formules dont les projets sont budgétivores.

Dans l’optique de rationa liser les dépenses, le secteur de l’habitat est en passe d’arrêter progressivement un nombre de formules de logement plus dépensières, tout en préservant les formules destinées aux catégories sociales défavorisées.

En dépit d’une situation financière difficile due à l’effondrement des cours du pétrole, une des conséquences directes de l’avènement de la pandémie mondiale du coronavirus, l’État a, toutefois, décidé de maintenir les projets dont les travaux étaient déjà entamés.

Seulement que les autorités opteront à l’avenir au lancement de projets ciblés et aux programmes de moindre envergure au vu de la situation conjecturelle dont fait face le pays.

C’est ce qu’a indiqué, hier, sur les ondes de la chaîne III de la Radio nationale Anis Bendaoud, directeur général du logement au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville.

Il a fait savoir que l’État va se désengager progressivement des formules budgétisantes en ce qui concerne la construction des nouveaux logements. Il a annoncé à cette occasion l’abandon des formules du «logement Public locatif » et « logement location-vente ».

« Nous allons abandonner progressivement les formules budgétisantes, à l’instar du logement Public locatif qui est financé à 100 % par l’État ainsi que la formule du logement location-vente », a-t-il déclaré, affirmant que dans ce volet, les catégories sociales défavorisées auront toujours le soutien de l’État par un système de ciblage.

« Il y aura du ciblage au profit des citoyens défavorisés et révisions des textes fixant l’attribution de ce type de logements et il y aura toujours un petit programme, mais ce n’est plus les grands programmes de construction de logements sociaux comme ça était le cas dans le passé », a-t-il expliqué.

Il a indiqué aussi que « les formules aidées vont être avantagées à l’exemple de la formule LPA, l’habitat rural et l’auto-construction aux niveaux des lotissements qui ont bien fonctionné ».

Interrogé pour savoir quel était l’impact du coronavirus sur le secteur de l’habitat, M. Bendaoud a rassuré que « le logement demeure l’une des priorités du gouvernement à l’instar de l’éducation et de la santé », assurant que la réalisation des projets en cours est maintenue.

Il a affirmé que les travaux commencent à reprendre aux niveaux des chantiers après avoir subi un retard causé par la situation sanitaire. Et d’ajouter : « Nous avons maintenu la construction de 974.000 logements, tous types confondus, dont 648.000 sont en cours de réalisation et 325.000 autres devraient démarrer incessamment ».

Détaillant les formules composées de 974.000 logements, l’invité de la chaîne III a assuré que 272.000 appartements sont inscrits dans le programme location-vente de l’AADL, en plus de 192.000 logements sociaux, 112.000 de type promotionnel, en cours de réalisation, 50.000 destinés à l’habitat rural et 21.500 autres relevant du logement promotionnel public (LPP).

Bendaoud a affirmé dans ce cadre que le département de l’habitat avait prévu au début de l’année en cours de réceptionner plus de 450.000 logements et les remettre à leurs bénéficiaires, ajoutant que malheureusement cet objectif n’était pas possible à cause de l’arrêt des travaux de plusieurs projets dû aux conséquences de la pandémie du coronavirus.

Il a déploré le fait que les travaux dans certains projets ne seront relancés qu’au début de l’année prochain, c’est-à-dire au premier trimestre de 2021.

« Ce qui n’empêchera pas de maintenir la plus grosse partie des attributions durant l’année 2020 », a-t-il assuré, indiquant qu’au lendemain de l’avènement dans le pays du coronavirus, c’est les autorités qui ont décidé de geler les travaux dans les chantiers afin de préserver la vie de milliers d’ouvriers et d’empêcher leur contamination par le Covid-19.

Enfin, l’intervenant a indiqué, qu’actuellement, les choses commencent à reprendre telles que le transport et l’approvisionnement des chantiers en matériaux de construction.

Samir Hamiche