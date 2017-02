<span style='text-decoration: underline;'>TISSEMSILT</span>:<br><span style='color:red;'>Vers le désenclavement des douars de la commune de Sidi Boutouchent</span>

Le premier responsable de la wilaya qui était accompagné des directeurs exécutifs, (DAS, DSP et DAL) en présence du P/APW, a rencontré les habitants de plusieurs douars de la commune de Sidi Boutouchent.

Il y a lieu de signaler que cette rencontre qui s’est déroulée dans le siège de l’APC de Sidi Boutouchent, c’est dans cette optique que les citoyens de la zone rurale des différents douars exposent au wali leurs préoccupations qui tournent autour de leurs problèmes quotidiens, la route et le logement rural, l’électrification rurale et la gaz ainsi que l’aménagement. Le wali a longuement discuté avec les citoyens, de leurs préoccupations et des voies et moyens à entreprendre pour leur trouver des solutions, lesquelles viendront de ces programmes de développement dont la finalité est le bien-être de la population. Etaient présents également à ce rendez-vous, le chef de daïra et le président de l’APC. Souhaitant la bienvenue aux invités, le wali a déclaré qu’une feuille de route a été élaborée pour les projets de la commune de Sidi Boutouchent et ses douars. La commune de Sidi Boutouchent vient de bénéficier de plusieurs projets tous secteurs confondus. Une enveloppe financière sera prochainement dégagée au titre d’un programme spécial pour la commune de Sidi Boutouchent notamment en cette période où les conditions climatiques sont difficiles dues aux chutes intenses de neige ayant affecté les couches sociales précaires incapables d’y faire face. Ce programme spécial qui sera annoncé prochainement, vise, l’habitat rural, stade Matico, la réouverture des 7 salles de soins dont 6 à travers les douars, aménagement et réhabilitation des routes reliant Sidi Boutouchent (centre) au douar Ladjemel sur 15 km ainsi que du douar Ladjemel à Bathia relevant de la wilaya d’Ain Defla. Surtout que M.Abdelkader Benmessaoud, wali de Tissemsilt, paraît près et tout près des citoyens de la région de l’Ouarsenis pour réhabiliter, améliorer et moderniser le visage de la wilaya de Tissemsilt. Ce dernier, en est soucieux de la promotion de cette région de l’Ouarsenis car, il a su mettre en œuvre les mécanismes nécessaires, tout en assurant un suivi judicieux, rigoureux et permanent sur le terrain. Après les sérieuses perturbations climatiques auxquelles les populations de plusieurs régions de la wilaya de Tissemsilt et plus particulièrement la commune de Sidi Boutouchent ne semblaient pas du tout préparées et ayant provoqué d’importantes chutes de pluies et de grêle qui ont fini par causer des problèmes à certaines familles et à leurs habitations. Les pouvoirs publics sont intervenus rapidement en décidant d’une batterie de mesures en faveur de ces populations de la commune de Sidi Boutouchent. A cet effet, et pour gérer toutes les carences, en matière de prise en charge des populations, le wali de Tissemsilt, s’est rendu jeudi, au chevet d’une famille sinistrée de la commune de Sidi Boutouchent qui occupe un véritable taudis en tôle de zinc mettant leur vie et surtout celle de leurs enfants en danger de mort, a été relogée dans un logement doté de toutes les commodités d’accompagnement à même de leur assurer un cadre de vie et tant soit peu décent.

Mohamed Achraf