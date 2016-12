<span style='text-decoration: underline;'>Sonatrach et Total ont signé un important accord</span>:<br><span style='color:red;'>Vers un complexe pétrochimique de dimension mondiale</span>

L’accord avec Total ouvre des perspectives économiques inédites pour l’Algérie, susceptible de devenir un pôle international de la pétrochimie. Une perspective qui entre en droite ligne avec la stratégie de diversification de l’économie.

Un accord «historique» a été signé ce jeudi, entre Sonatrach et le Français Total. Axé sur le développement de la pétrochimie principalement, l’accord porte sur la réalisation d’une très importante étude en vue de la réalisation d’un Mega-complexe pétrochimique. Les deux partenaires émettent même le vœu de voir ledit complexe rayonner à l’échelle mondiale. La compagnie pétrolière nationale qui a fait état de cet accord dans un communiqué, souligne que lors de leur rencontre, le P-dg de Sonatrach, Amine Mazouzi et le directeur général de Total Patrick Pouyanne, «ont convenu de renforcer le partenariat et la coopération sur toute la chaîne hydrocarbures en Algérie et à l’international, confirmant ainsi la volonté des parties à consolider le partenariat existant et concrétiser de nouvelles opportunités pour les deux compagnies». Le ton très «amical» du communiqué, amène à penser qu’entre les deux géants pétroliers, les choses s’améliorent nettement, après une période de froid, après la non conclusion d’un méga-projet de vapocraquage de méthane négocié sans succès par l’ancien Premier ministre Jean Pierre Raffarin. C’est d’ailleurs le seul projet sur la douzaine entre l’Algérie et la France qui n’avait pas abouti dans une série de négociations de plus de 3 ans.

Ce retour en grâce de Total en Algérie, s’explique parfaitement pas la volonté de Sonatrach d’investir dans l’aval pétrolier, histoire de valoriser les gisements existants.

Le nouveau départ qui consiste à investir plus de 30 milliards de dollars sur 5 ans, n’a pas démarré avec cet accord avec Total, dont la mise en œuvre des actions retenues par les parties est déjà sur rail. Il faut savoir, en effet, que le groupe Sonatrach et la société turque Botas, ont signé mardi dernier à Alger, un accord qui prévoit «l’exploration d’opportunités de partenariat dans des domaines d’intérêts communs dans la chaîne des hydrocarbures aussi bien en Algérie qu’en Turquie et dans d’autres régions». Une ouverture sur la Turquie qui appellera des contrats dans une échéance plus ou moins courte. Pour l’heure, Sonatrach et Botas (société turque publique de transport d’hydrocarbures), sont engagées depuis plus de 25 années à travers un contrat de vente et d’achat de GNL signé en 1988.

Dans la même perspective de renforcer l’aval pétrolier, Sonatrach a signé dimanche dernier à Alger, deux contrats avec une société espagnole et une autre française dans le domaine de raffinage des hydrocarbures. Le premier contrat a été signé avec la société espagnole Engineering Tecnicas Reunidas Internacional pour la réalisation d’études d’ingénierie de base du projet d’hydrocraquage du fuel et de traitement des excédents de naphta, issus de la raffinerie de Skikda. D’un montant de 5,59 millions d’euros en forfait pour l’ingénierie de base, et de 9,91 millions d’euros et de 88,32 millions de DA provisionnés pour les activités Project Management Consultancy (PMC), ce projet situé dans la zone industrielle de Skikda, devra permettra de renforcer les capacités de production de Sonatrach en produits pétroliers raffinés afin de satisfaire les besoins actuels et futurs du marché national. Il faut savoir que ces deux projets permettront à l’Algérie d’être, à terme, d’exporter du carburant, après la satisfaction totale des besoins nationaux.

D’autres signatures avec d’autres entreprises devraient intervenir dans le courant de l’année prochaine. En attendant, l’accord avec Total ouvre des perspectives économiques inédites pour l’Algérie, susceptible de devenir un pôle international de la pétrochimie.

Smaïl Daoudi