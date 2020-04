<span style='text-decoration: underline;'>Après une semaine sans eau dans 16 communes (Sidi Bel Abbés)</span>:<br><span style='color:red;'>Vers un dénouement dès aujourd’hui</span>

Les habitants d’une quinzaine de communes de la wilaya de Sidi bel Abbés et notamment du chef lieu, vivent le calvaire avec des robinets à sec depuis prés d’une semaine, soit depuis mardi dernier. La raison étant une panne au niveau de la station de pompage SP1, sise au barrage de Sidi Abdelli (wilaya de Tlemcen) qui alimente une bonne moitié de la wilaya de SBA.

Une perturbation annoncée par l’Algérienne des Eaux de SBA qui a avisé les citoyens mardi passé. Selon le responsable de la station, Haloui Slimane, il s’agit du mauvais temps qui a créé des dommages au niveau des circuits électriques des pompes.

Une équipe privée est dépêchée sur place pour réparer la panne de l’équipement Siemens en dépit de pièces de rechanges avec la restriction d’importation instaurée par le gouvernement en ce temps de pandémie du coronavirus. En attendant, les citoyens belabbésiens retournent aux bidons de 5 litres et jerricans et courent après quelques litres auprès des bienfaiteurs de la ville qui possèdent des puits ou des bâches d’eau car les mosquées sont fermées à cause du confinement. Un confinement non respecté en voyant des gamins censés être chez eux, en train de se bousculer pour remplir leurs jerricans. En attendant, Haloui promet que la situation sera rétablie aujourd’hui lundi au plus tard dans l’après-midi.

M. Bekkar