<span style='text-decoration: underline;'>EHU 1er Novembre </span>:<br><span style='color:red;'>Vers une autonomie en communication satellite</span>

Ce mercredi après-midi, la direction du EHU 1er Novembre, a reçu les représentants de la firme française, MAP Marine réseau satellite, messieurs Jean Pierre de Bonet et Denis Morene.

Ils ont été reçus par le directeur général de l’EHUO le Dr Mansouri en présence du Dr Boubekeur Mohamed, du Pr Belebna Bachir, du Pr Lellou Salah, du Pr Bouasria Hamza, du Dr Youcefi Djamel de M. Abdelkadouss Yacine, M. Benallal Toufik et de Madame Bahi Yamina, qui ont assisté à une démonstration de ce nouvel appareil «Valise satellite», très mobile que peut être installé partout afin d’avoir une autonomie d’internet.

Et lors de la rencontre algéro-française de l’industrie pétrolière et Gazière Oran, la firme MAP Marine, était présente et avait présenté cette nouveauté de valise de réseau satellite qui a enchanté tous les présents.

Et ce mercredi, les représentants étaient à l’EHUO pour faire une démonstration devant le Directeur et les professeurs et médecins. L’ensemble de ces praticiens de l’EHU 1er Novembre, étaient contents de cette nouveauté dans les communications et permettra d’être branché avec tous les hôpitaux d’Algérie.

Pour les conférences où des conseils d’urgence, ce nouvel appareil donnera une certaine autonomie et une large couverture d’internet à grand débit.

Adda.B