<span style='text-decoration: underline;'>MCO 0 - ESS 1</span>:<br><span style='color:red;'>Vers une rencontre aujourd’hui Baba-Zaki</span>

La formation d’El Hamri n’a rien pu faire ce dimanche contre les gars de Sétif, pour mettre un terme à leur suprématie à Zabana. En effet, les sétifiens ont perpétué la tradition, en s’imposant par un score de 1 à 0.

Pourtant, les Hamraouas avaient tellement le désir de battre cette équipe de l’ESS, mettre fin à sa supériorité, et du coup enchainer avec un troisième succès, après les victoires contre le MCA et le CRB. Encore plus, les visiteurs qui avaient pris les choses en main, n’avaient pas accéléré la cadence, ce qui a évité aux hommes de Kinane de chuter lourdement.

Les rouges et blanc d’El Hamri ont mal entamé la partie, et n’ont pu se créer que de rares et timides occasions, comme celles de Nadji et de Mansouri.

Vers la fin de la première période, Ait Ouamar est expulsé par l’arbitre. Ce dernier estimant, que son équipe est lésée, n’a pas fini de contester. Ce qui lui a valu de quitter ses camarades. C’était le tournant du match, qui a réduit les chances du MCO, de remporter le gain de la partie. Après la pause, plus à l’aise, les hommes de Taoussi ont pu gérer à leur guise la partie, sans trop forcer, contrairement aux Hamraouas, qui ont tout fait pour trouver le chemin des filets, mais réduits à dix, leur mission s’avéra très difficile. Malgré leur résistance, les coéquipiers de Sebbah ont flanché aux ultimes minutes de la partie.

Avec ce but de Chibane, qui l’a inscrit contre son camp. Il a dévié le ballon dans filets de son gardien Maazouzi. Ce but a scié les jambes des Hamraouas, qui n’avaient plus la force de revenir, pour réparer cette grosse bourde. Et ce, devant un public en or, médusé. Et dire qu’au dernier quart d’heure, les camarades de Heriet se sont battus et résisté, pour ne pas encaisser de buts. Devant près de 1000 fans, qui ont effectué le voyage à Oran, pour soutenir leur équipe favorite. L’Entente de Sétif s’est bien comportée, et en a profité pour faire de ce match un test, avant sa prochaine rencontre en compétition africaine. En fin de match, le coach d’El Hamri Zeghdoud s’est montré déçu du résultat, et de l’expulsion de Ait Ouamar, qui a compliqué la mission de son équipe : « Je suis déçu par ce résultat, alors qu’on pouvait terminer victorieux. L’expulsion de notre joueur a réduit nos chances, surtout face à une grande équipe comme Sétif. Dommage on a tenté de bien gérer les débats. Mais cette expulsion nous a compliqué la tâche. Maintenant, on ne doit pas se décourager, mais penser au prochain rendez-vous face à l’OM, en déplacement» dira le coach Hamraoui. Les réservistes du MCO se sont imposés face aux jeunes de Sétif, sur un score de 2 à 0. Ce match s’est déroulé le samedi à Zabana. Le jeune attaquant Guertil a réalisé son 7e but,

L’affaire de l’entraineur Badou Zaki pourrait connaitre son aboutissement aujourd’hui, à Alger. Selon des échos émanant de la bâtisse d’El Hamri, le coach marocain aurait donné rendez-vous à Baba, aujourd’hui à Alger, pour discuter sur les modalités de la résiliation du contrat. Tout porte à croire, que s’il y a accord entre les deux parties, cela pourrait aboutir à la résiliation du contrat. Et du coup cela va permettre à Baba, de dénicher un entraineur en chef, pour diriger l’équipe du MCO.

B.Sadek