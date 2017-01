<span style='text-decoration: underline;'>Ain El Türck | 50ème anniversaire de la création des APC</span>:<br><span style='color:red;'>Vibrant hommage aux personnels, élu et administratif</span>

Un vibrant hommage a été rendu, jeudi, aux retraités de l’administration de l’APC d’Ain El Türck, ainsi qu’aux anciens maires de cette commune, lors de la journée consacrée à la célébration, du 50ème anniversaire de la création, en 1967 des APC.

Une lecture succincte mais très significative, sur les avancées accomplies par les APC, à travers la modernisation de l’outil de l’état civil et la numérisation de l’administration, présentée par Mr Megenni, qui a rendu hommage aux différents personnels, entre administratifs et élus, qui ont contribué à cette grande opération nationale.

Pour sa part, le SG de l’APC d’Ain El Türck, Mr Toufik B. a tenu à honorer l’ancien maire, de la commune d’Ain El Türck, le plus jeune en fonction en Algérie, en son temps, lequel a eu le mérite d’être le seul responsable local, a avoir fini son mandat de cinq années, à la tête d’une assemblée communale. Il faut souligner, la présence à cette cérémonie, de nombre d’associations et d’organisations locales, à l’exemple de celle des Aveugles, présidée par Mr Rachid, celle de l’UNFA, représentée par Mme Fatima, l’association de l’environnement, conduite par Mr Bahri, et enfin, l’association locale, présidée par Mr Zouaoui, activant dans le milieu associatif. Il est à noter, que la journée a été marquée, par des portes ouvertes, organisées par l’APC d’Ain El Türck, ayant permis aux citoyens de s’informer, sur le fonctionnement de certains services de l’état civil.

Karim Bennacef