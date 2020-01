<span style='text-decoration: underline;'>Power lifting (championnat régional: seniors dames</span>:<br><span style='color:red;'>Victoire du Tomouh Wahrane (filles)</span>

Le championnat régional de power lifting dans les trois spécialités squat: soulève de terre et développé couche, ont été exécutées par de nombreuses athlètes de cette discipline.

Cet événement a été organisé à la médiathèque d’Oran par le club amateur Ibn-Sina en collaboration avec la fédération (FAPLBB) dont le président était présent pour assister aux diverses compétitions dames et hommes. L’organisation fut parfaite grâce à l’expérience du président du club amateur Ibn-Sina monsieur Ouaddah Ahmed et son conseiller, l’infatigable et omni-présent Embarek Mohamed.

© OT / Adda





Le président de ce club semble être satisfait des déroulements de ce championnat régional du côté participation féminine. Le club d’Oran Tomouh wahrane, était en nombre et on a enregistré les résultats filles suivants -47 kg Gharfati Hafsa (Tlemcen), 57 kg Lakhdaria Bouhadjar (Tomouh Oran) 63 kg Safia Kouri (tomouh oran), 72 kg Amaria Hocine (Tomouh Oran), 84 kg Touria Kendouci (Tlemcen) et comme l’a souligné monsieur Embarek Mohamed (un monument de cette discipline avec ses quatre vingt (80) printemps, se porte toujours bien et a participé grandement aux succès de l’organisation des compétitions de cette discipline à l’ouest. Bravo Si Embarek !

Adda.B