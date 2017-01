<span style='text-decoration: underline;'>CAN 2017 | Algérie – Tunisie (aujourd’hui à 17 h à Franceville)</span>:<br><span style='color:red;'>Victoire impérative des Verts pour continuer l’aventure</span>

Les Verts, après avoir raté le premier round face au Zimbabwe de Pasuwa, en ratant lamentablement le break, n’auront d’autre alternative, que d’engranger les trois points devant une Tunisie, qui est au bord de l’élimination, après avoir été mise sous l’éteignoir par les Lions de la Terranga.

Leekens sait mieux que quiconque, qu’une défaite devant les Aigles de Carthage, mettrait out les Fennecs, avant même de jouer la troisième manche devant le Sénégal. Maintenant, la balle est dans le camp des Verts, qui peuvent renverser la vapeur, devant une défense balourde des Tunisiens, mais devront aussi faire très attention, à un milieu royal du voisin, où les Akaichi, Kazri Lahmar et Khenissi vont jeter tous leurs atouts, pour créer la sensation de ce tour, et par la même se remettre en selle, après le couac du premier match. Idem pour Bensebaini and Co, qui doivent se racheter, pour faire oublier la glissade subie face aux Warriors et prendre une résolution, pour le second tour. Soudani ne sera pas de mise pour ce duel maghrébin, suite à une blessure, une nouvelle pas du tout rassurante, même si ce dernier fut transparent, devant le Zimbabwe, comme son homologue Slimani.

Ce dernier lui aussi est en soins, et sa participation pour cette rencontre sera sujette à l’avis du médecin du club. Et pour clore le chapitre des blessures, Mbolhi lui aussi est incertain, suite à des douleurs au niveau de la cuisse. Un quiproquo qui peut déstabiliser le team Vert. En tout état de cause Bounedjah sera cette fois-ci sur le pont, pour épauler une attaque brinquebalante, qui fut secouée, et sauvée par le meilleur joueur africain, qui n’est autre que Mahrez. C’est grâce à lui, que les Fennecs ont grignoté un point sur le fil. Rappelons, que lors de la CAN 2013, les Tunisiens nous ont éliminés, par le biais d’un but nommé Khazri. Espérons que cette fois-ci, l’histoire s’inversa au profit des Fennecs, qui ne doivent plus se permettre un autre faux pas.

A. Remas