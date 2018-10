<span style='text-decoration: underline;'>Ligue Une 12ème journée | MCO - DRBT </span>:<br><span style='color:red;'>Victoire impérative pour El Hamri</span>

Tenus en échec à domicile, lors de la précédente journée, par la JS Kabylie, les Hamraoua sont décidés à rectifier le tir en renouant avec le succès, à l’accueil cet après-midi de la formation du DRBT.

Cette rencontre entre dans le cadre de la 12 eme journée du championnat de ligue deux. En effet, les rouge er blanc d’El Hamri, veulent profiter de la situation de la formation de Tadjenent, pour se reprendre, avec comme seul objectif, engranger le maximum de points jusqu’au terme de la phase aller. Pour se faire, Belatoui va tout tenter pour réaliser de bons résultats afin de hisser l’équipe à une place honorable, afin de permettre à l’équipe de bien aborder la seconde phase du championnat en toute sérénité. Pour cela, le technicien Hamraoui compte sur le renforcement de l’équipe, lors du mercato hivernal par un ou deux éléments d’expérience. Pour l’heure, il est primordial de gagner ce match face à Tadjenanet et de se focaliser par la suite sur les matchs difficiles restants avant la pause du championnat. Après Tadjenent, le MCO aura à effectuer deux périlleux déplacements, tout d’abord à Constantine pour affronter le CSC et à Alger le NAHD et aura à accueillir l’USMA. Il est plus que certain qu’El Hamri, va se présenter aujourd’hui au coup d’envoi de ce match, avec des intentions résolument offensives. Le plan de Belatoui, consistera à faire en sorte de bien gérer la partie et surtout d’engranger les trois points de la victoire. Depuis la reprise des entrainements, après le report de la journée par la LNF, le technicien Hamraoui constatant que son secteur offensif rate beaucoup d’Occasions, a exhorté ses attaquants à plus de réalisme devant les buts adverses et d’êtres plus concentrés devant les bois. Autre fait, le technicien d’El Hamri, n’a pas manqué de citer quelques points faibles de Tadjenent, qui, selon lui, seront la clé d’une bonne note lors de la rencontre de cet après-midi. Pour ce match, Belatoui devra se passer des services du milieu de terrain Gharbi blessé et qui devra subir une intervention chirurgicale au niveau de son genou, de Toumi, qui n’est pas encore au point d’Ait Ouamar, qui purge sa suspension et de Bedebouda qui a été victime d’une élongation. Ces absences mettent Belatoui dans l’embarras. Par contre Yettou sera de retour et sera de la partie. N’ayant rien négligé lors des séances d’entrainements depuis la reprise, Belatoui, lors de La dernière séance d’entraînement a été consacrée aussi au dispositif défensif, car les défenseurs devront êtres très vigilants aussi cet après-midi afin de ne pas encaisser de buts et compliquer davantage leur situation. Pour ne pas prendre des risques derrière, l’entraîneur a donné des consignes strictes à ses joueurs, en particulier aux axiaux, à qui il a conseillé de ne pas trop s’aventurer en attaque au risque de déserter leurs postes afin de ne laisser aucun espace à l’adversaire.Les joueurs conscients de l’importance du match, ne jurent que par la victoire et promettent de redonner le sourire à leurs supporters.

B.Sadek