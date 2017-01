Vide culturel et recul de la créativité…

Loin, encore très loin, de pouvoir encore «rivaliser» avec d’autres manifestations culturelles internationales, organisées sous d’autres cieux, même dans des pays voisins, Oran continue de s’auto satisfaire, de quelques agitations officielles, inscrites au registre de la promotion culturelle. Après le cinéma arabe, voila le festival du théâtre arabe, partagé avec la ville de Mostaganem, qui tente de s’installer en événement crédible et important. Mais l’un et l’autre n’ont pour l’instant, que le seul mérite d’exister, tant il est vrai, qu’à chaque édition, bon nombre de lacunes et de défaillances sont relevées… On se souvient, qu’à l’issue de la clôture de la dernière édition du film arabe à Oran, plusieurs participants, acteurs et metteurs en scène, avaient reconnu, que l’organisation a été mal maîtrisée, que le public oranais était absent et semblait plutôt écarté, et non concerné par l’événement, que les supports d’information, sur le programme et les contenus étaient inexistants, que des réalisateurs arabes de renom, étaient encore une fois absents, que les quelques «stars» présentes, refusaient tout contact avec les médias, et que bien d’autres insuffisances restent en attente de solution. Et d’année en année, les responsables encadrant cet événement, usant de la langue de bois, affichaient toujours un optimisme démesuré, sur le déroulement de la prochaine édition. Paradoxalement, toutes les lacunes, les insuffisances et les contraintes signalées, ne relèveraient selon eux, que de facteurs exogènes, qui n’impliqueraient pas un déficit de compétence et de professionnalisme, du personnel désigné pour l’animation et l’encadrement du festival. Présent à cette édition du Festival du Théâtre arabe, qui se déroule depuis cinq jours à Oran et Mostaganem, le romancier arabe et professeur de littérature, Ouassini Laâredj a regretté, que le budget dédié au secteur de la Culture et au Théâtre, en particulier, demeure insignifiant, et «toujours appelé à se rétrécir,» alors que, dira-t-il ? « C’est la Culture, qui oriente la société et préserve son équilibre ». Pour le romancier « l’Etat doit prendre en charge ce volet de la Culture, car, selon lui, le seul handicap à la créativité et la production, reste le problème financier. N’oublions pas au passage, de faire la promotion de ses deux prochains romans, qui seront adaptés au théâtre. Ouassini Laâredj a usé de quelques raccourcis politiques, pour expliquer que le «vide culturel» ambiant, et le «recul de la créativité», qui n’ont été forgés que par le seul pouvoir, système ou régime, en place depuis des décennies… « Lorsque l’art se lie à la politique, il perd beaucoup de son contenu » a-t-il entre autres déclaré. Mais l’Art en lui-même n’est pas une personne physique. Il s’agit, on le sait, d’une faune d’acteurs, prédateurs, qui depuis des lustres ne cessent de profiter du système rentier, pour imposer leur médiocrité, sur la scène désertée par les véritables talents et les élites ».

Par S.Benali