Vieux bâti, relogement et… éternelles interrogations

Des habitants occupant des vieilles bâtisses à risques dans le quartier de Ederb, ont été invités en début de semaine, à déménager provisoirement dans des locaux de transit de Diar Er Rahma. Mais ils ont refusé ce déplacement car, ils ne comprennent pas pourquoi on leur avait annoncé deux ou trois jours avant qu’ils allaient être relogés dans les logements neufs qu’ils attendent depuis longtemps. «Nouas avons emballé et descendu nos affaires sur le trottoir, croyant que nous allions enfin occuper un toit décent comme on nous l’a annoncé la veille…notre joie a vite laissé place au doute et à l’inquiétude quand on a appris qu’il s’agissait d’un recasement vers Diar Erahma» expliquent des pères de familles visiblement surpris et choqués par ce revirement de dernière minute affiché par les services concernés. «S’il ne s’agit vraiment que de quelques jours d’attente, pourquoi organiser toute une opération de déménagement au lieu de nous laisser ici attendre ce petit laps de temps»…s’interrogent les familles concernées, persuadées que «ce recasement risque de durer bien plus longtemps que l’on croit…». Il semble en tout cas bien évident, que les pouvoirs publics ont pris les devants pour écarter tout nouveau risque de drame lié à un nouvel effondrement de vieil immeuble. Et il suffit de regarder ces vieux immeubles où vivent les familles concernées, pour se rendre compte du danger qui les guette dans ces bâtisses classées rouges par le centre de contrôle de la construction. Particulièrement à l’approche de l’hiver et des grandes précipitations. Cela, peut expliquer et justifier la démarche des autorités locales qui préfèrent, à juste titre, mieux «prévenir que guérir». Mais pourquoi avoir choisi une fausse méthode de communication, voire des mensonges par omissions réels ou supposés, pour convaincre les occupants à quitter les lieux pour se rendre dans un centre de transit temporaire ? Surtout quand on sait que ces situations de recasement provisoire, fréquents à Oran, se prolongent parfois durant des années, comme ce fut le cas il y a quelques temps, pour des familles sinistrées du vieux bâti de Sidi El Houari. Même si les concernés par un recasement, habitant des bâtisses en ruine à El Derb, savent bien que les pouvoirs publics veulent les protéger en les plaçant dans un endroit plus sûr, ce qui les chagrine et les rend méfiants est le fait qu’ils n’ont à ce jour jamais reçu un quelconque document attestant d’une prochaine affectation de logement. Quelles sont donc les procédures et les critères de distribution des fameuses décisions de pré affectation ? Pourquoi existe-t-il encore tant de flou et de cafouillages dans le recensement et la maîtrise des flux d’occupants du vieux bâti qui, selon des observateurs, ne cessent de se succéder parfois au même endroit ?

Par S.Benali