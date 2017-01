Les escarmouches signalés ici et là, étaient prévisibles. On savait depuis un long moment déjà, que des groupuscules tapis dans le noir, cherchaient à chaque occasion d’allumer la mèche. Cette mèche qui pourrait mettre en pratique leurs bas desseins. Peu importe la raison, leur seule obsession reste de déstabiliser le pays. Peu importe les conséquences, ils ne verseront aucune larme pour ce peuple ou ce pays. Leurs objectifs sont ailleurs: faire vaciller l’Algérie.

Cette Algérie qui leur a résisté si longtemps, qui leur est resté imprenable, telle une citadelle, au moment où le maudit «printemps arabe» frappait dans plusieurs pays de notre région. Mais, ils n’ont pas renoncé pour autant. Et cette fois, ils veulent faire de la loi de finances 2017, cette mèche qu’ils recherchent depuis si longtemps. Ce qui vient de se passer à Bejaia et à un degré moindre à Ghardaia, relève de cette logique et de cette stratégie.

Mais là aussi, beaucoup de citoyens et d’associations se sont élevés pour appeler au calme et surtout à la vigilance. Des associations qui pourtant ne peuvent être taxées de pro-gouvernementales, mais qui lancent de vraies alertes, contre ce qu’ils savent être des tentatives de déstabilisation de la région kabyle, mais aussi de tout le pays.

Cette fixation que l’on fait sur la loi de finances 2017, a été initiée malheureusement par une certaine presse qui a toujours mis la vente de quelques papiers de plus au dessus de l’Algérie. Cette presse, emportée par son inconscience et la légèreté des mots qu’elle employait, s’entêtait à parler d’une LF qui voulait affamer le peuple. Des mots qui ne s’appuyaient sur rien de vrais ou de réel, alors que l’on sait que cette loi n’a décidé aucune augmentation sur les produits de base. Aucun centime de plus n’a changé pour la farine, la semoule, le lait ou le pain. Le pouvoir d’achat des citoyens a été préservé autant que possible. Il y a eu peut-être les prix de la banane qui ont flambé. Mais enfin on ne va pas déclencher des émeutes pour les bananes, soyons sérieux!

Les Algériens doivent faire preuve de raison et de vigilance car, les ennemis de la nation ne s’avouent pas vaincus. Ils reviendront à la charge autant de fois qu’ils le pourront. Ils profiteront de chaque doute, de chaque faiblesse pour frapper. Au peuple d’être vigilant et de tordre le coup à leurs funestes desseins.

Par Abdelmadjid Blidi