<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Village Errih et la Cité Mimoun dans le noir</span>

Les riverains des deux populaires quartiers de Sidi Bel Abbés, à savoir, la Cité Mimoun (Houari Boumediene) et Errih (Ben Badis) vivent dans le noir absolu depuis des semaines déjà. Dés la tombée de la nuit, les lampadaires ne fonctionnant pas, mettent les citoyens dans l’embarras, surtout pour les fidèles qui sortent tôt le matin afin d’accomplir la prière du Sobh dans les mosquées El Firdaous et Zeïd Ibn Tabet. A noter que cet éclairage public fonctionne en mode photovoltaïque et on se demande à quoi servent ces lampes qui devaient fonctionner à l’aide de l’énergie renouvelable provenant des rayons du soleil. La collectivité locale est donc sollicitée afin de mettre fin à cette situation qui perdure.

M. Bekkar