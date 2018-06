<span style='text-decoration: underline;'>Histoire d'Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Village nègre, bidonville ou Medina ? Un quartier mythique né en 1888 (1/2)</span>

En 1845, quatorze années après le débarquement des troupes, du corps expéditionnaire français à Oran, les populations musulmanes, accourues des tribus voisines : Douaïr, Z’mala et Ghraba étaient assez nombreuses, pour que le général de Lamoricière, ordonnât la création d’un «village indigène», extra-muros, à moins d’un kilomètre de la ville européenne, située dans les Bas-Quartiers, c’est-à-dire à Sidi El-Houari. C’est le faubourg des «Djalis» (Etrangers), appelée par dérision « Village Nègre », ensuite Ville Nouvelle, par l’administration coloniale ou en arabe Médina Djedida. C’est le premier bidonville, qui contenait en 1881 7.000 habitants, et qui s’étend entre le boulevard Paul Doumer, (actuellement Ahmed Zabana), le cimetière israélite et le boulevard de Mascara.

Une vie particulière, a toujours animé le quartier de Medina-Djedida, une cité sans caractère architectural, après la disparition des baraques et des maisons de fortune dans les années cinquante. Ces nombreux petits magasins sont groupés, à peu près par rues, selon les activités, marchands d’articles indigènes, brodeurs, fabricants de couvertures, (Bourabah), savetiers, tailleurs, bijoutiers, gargotiers, fripiers, torréfacteurs, coiffeurs, pâtissiers, boulangers, laitiers. Il existe aussi des cafés et des bains maures, des commerces de céréales et légumes secs, des moulins de mouture et grandes minoteries. La double voie Rue Yusuf, (Boulevard Joseph Andieu), appelée « Tahtaha » par les autochtones, une vaste esplanade, en constitue l’artère principale. Elle était bordée de bains et de cafés maures, d’où s’échappaient les chants bédouins, des ritournelles au son nasillard, qui attiraient une foule de clients du voisinage, et d’autres venus des zones rurales limitrophes. Ces établissements alternent avec des maisons d’habitation de un à trois étages. Une petite mosquée à minaret quadrangulaire, s’élève au centre, (Place Sidi Blel).

Dans la rue Tombouctou, se donnent rendez-vous une douzaine de gargotiers, vendant beignets et galettes de semoule, des frites, poissons frits, piments, œufs durs et petit-lait. En pénétrant plus en avant dans cette artère, on rencontre quatre boulangers, deux épiciers, un fabricant d’espadrilles, trois bijoutiers israélites et un musulman, trois coiffeurs, dont un est spécialisé dans la circoncision, (Tahhar), six restaurants, offrant des menus traditionnels, qui ne sont autres que le fameux « Couscous garni » ou une omelette garnie de boulettes de viande hachée, ou tout simplement une soupe traditionnelle, (H’rira ou Chorba). Dans cette même voie, s’élève le Centre médico-social, tenu avec dévouement par les «Sœurs de la Présentation de Tours». Non loin, sur une petite place, se dresse l’oratoire quadrangulaire, couvert de tuiles semi-cylindriques vertes : le mausolée de Sidi-Blal, orienté vers l’Est, c’est-à-dire vers la Mecque, les Lieux Saints de I’Islam.

Abdallah Bendenia