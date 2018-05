<span style='text-decoration: underline;'>Journée de la presse | Le journaliste sportif Nacer Chérif honoré </span>:<br><span style='color:red;'>Visite à l’homme de la presse sportive et fan d’El Djemia</span>

Profitant de la journée internationale de la presse, le groupe de supporters de l’ASMO, à leur tête Blaha Houari et d’anciens joueurs dont Guemri Redouane, Tasfaout Hamida, Zine Khelloufi ainsi que de nombreux journalistes et amis, ont saisi l’occasion de cette journée internationale, pour se déplacer au domicile de l’ancien journaliste et arbitre fédéral Nacer Chérif, un invétéré fan de l’ASMO, aujourd’hui, malade et contraint à garder le lit.

En effet, les initiateurs de cette belle initiative, poursuivent leur bonne œuvre, après avoir déjà honoré d’anciens joueurs et d’anciens dirigeants dont certains à titre posthume. Nacer Chérif, qui a exercé, pour rappel, au quotidien d’Oran et au quotidien Ouest Tribune, a arbitré de nombreuses rencontres de football en étant arbitre fédéral et mérite bien des égards, pour son parcours, sa simplicité et sa sagesse. Nacer Chérif, en raison de la précarité de sa santé, s’est éclipsé ces dernières années.

Du beau monde a répondu à l’invitation de Blaha Houari, même l’ancien président du comité des supporters du MCO Soualmia Benyagoub et des responsables du RCGO. Malheureusement, terrassé par la maladie, il ne pouvait même pas acquiescer d’un geste ou exprimer sa joie avec ceux qui lui ont rendu visite, notamment ses amis de la famille asémiste et certains de la corporation. Prenant la parole, l’initiateur de cette visite en l’occurrence Blaha Houari, qui active pour réunir la famille de l’ASMO, a pris la parole avec émotion en s’adressant aux présents pour retracer le passé de Nacer Chérif et pour évoquer sa personnalité. Par la suite, tour à tour, des anciens joueurs se sont exprimés dont Guemri et Tasfaout Hamida et bien d’autres, des journalistes et fans d’El Djemia qui vouent un grand respect à l’homme. Le fis de Nacer Chérif Rafik, ému, n’a pas cessé de remercier les organisateurs pour cette bonne initiative. Par la suite, on a procédé à une cérémonie honorifique de remise de cadeaux, qui s’est déroulée dans une bonne ambiance. Nacer Chérif, a eu droit outre les nombreux cadeaux, à un maillot aux couleurs de l’ASMO offert par les organisateurs, d’un autre floqué à son nom du MCO et aussi de la part des responsables du club RCGO représenté par Bendenia et Bouadjra devant tous les présents. Cette visite s’acheva autour d’une immense tarte que les convives ont partagée et qui a été suivie par une photo de famille souvenir.

B.Sadek