<span style='text-decoration: underline;'>TalaÏ à Tissemsilt</span>:<br><span style='color:red;'>Visite de travail et d’inspection dans la wilaya</span>

Boudjemaa Talai: «la ligne ferroviaire Boughezoul-Tissemsilt doit être achevée au plus tard en décembre 2017».

Le Ministre des Travaux Publics et des Transports et la délégation qui l’accompagnait, ont été accueillis à Youssoufia, la frontière entre la wilaya de Tissemsilt et celle d’Ain Defla, par M. Abdelkader Benmessaoud, wali de Tissemsilt, en présence des autorités locales civiles et militaires. Le Ministre, Monsieur Boudjamaa Talai, a effectué ce mardi dernier, une visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Tissemsilt, afin de s’enquérir de l’état d’avancement des projets relevant du secteur. Il a visité et inspecté le projet de réalisation de la ligne ferroviaire, Tissemsilt-Boughezoul et des travaux de concrétisation de la gare principale ferroviaire du chef-lieu de wilaya, ainsi que par la présentation d’un exposé sur l’étude portant sur les projets du dédoublement de la double voie express Khémis Miliana-Tissemsilt-Tiaret (172 km) et de la ligne ferroviaire Khémis Miliana-Tissemsilt.

M. Boudjamaa Talai s’est enquis également du projet de réalisation d’une pénétrante de Tissemsilt sur une distance de 18 km avec la réalisation d’un échangeur et a inspecté la gare routière de transport de voyageurs type A au chef-lieu de wilaya. M. Boudjamaa Talai a suivi hier, une présentation de l’étude du projet de dédoublement de la voie express Khémis Miliana-Tissemsilt-Tiaret. Le coût de cette étude, confiée à un bureau algérien et un autre canadien, est estimé à plus de 262 millions de dinars. La phase préliminaire a été achevée. La partie relative à la phase du projet préliminaire détaillé, est en cours. Cette voie s’étendra, une fois achevée, sur une distance de 160 km. Elle sera composée de trois couloirs dans les deux sens, avec 13 échangeurs et 21 ponts. Ce projet revêt une grande importance puisqu’il raccordera la wilaya de Tissemsilt à l’autoroute Est-ouest, facilitera les échanges commerciaux dans la région, désengorgera le trafic routier sur la RN-14 reliant les wilayas de Ain Defla (Khémis Miliana), Tissemsilt et Tiaret. Il a annoncé, lors d’un point de presse, que la wilaya a bénéficié d’un «important programme» d’aménagement, de confortement et de rénovation du réseau de routes nationales, de wilaya et communales. Le ministre a également indiqué que la wilaya de Tissemsilt sera traversée par trois autoroutes, à savoir, celles de Relizane-Tiaret-Tissemsilt et de Khémis Miliana-Tissemsilt-Tiaret et l’autoroute des Hauts Plateaux, devant conférer une grande dynamique économique à la région. Concernant le projet de l’autoroute des Hauts Plateaux, long de 1 300 km et traversant la wilaya de Tissemsilt, il a annoncé son lancement dans les prochains mois. Le ministre a indiqué, à propos du dédoublement de la voie Ténès-Chlef-Tissemsilt (220 km), que ce projet est en cours d’étude, évoquant d’autres projets complémentaires, pour raccorder la wilaya de Tissemsilt à Tiaret et Tiaret à Relizane.

Il a ajouté qu’avec la concrétisation de ces importants projets, la wilaya de Tissemsilt deviendra un pôle économique d’excellence, offrant des perspectives de développement à long terme. Lors d’une émission radiophonique, le ministre a déclaré, que le projet de réalisation de l’autoroute des Hauts Plateaux n’est pas à l’ordre du jour, car, ce genre de projets nécessite de gros moyens financiers. Le ministre des Travaux publics et des Transports Boudjemaa Talai, a annoncé, l’ouverture de la ligne ferroviaire Boughezoul-Tissemsilt, avant la fin de l’année 2017. Animant un point de presse, en marge de sa visite d’inspection dans la wilaya, M. Talai a souligné, que cette ligne pour le transport de voyageurs et de marchandises, s’étendant sur 185 kilomètres, contribuera à l’essor économique dans la région, ajoutant qu’elle sera dotée d’une gare principale à Tissemsilt.

Par ailleurs, le ministre a déclaré «nous ne disposons pas actuellement de moyens pour financer le projet de réalisation de la nouvelle ligne ferroviaire Khémis Miliana-Tissemsilt qui est à l’étude». Le plan national de transport ferroviaire prévoit l’extension du réseau de 4.000 km actuellement à 12.500 km dans les prochaines années, a indiqué le ministre ajoutant que dans le cadre de ce plan, 2300 km de lignes sont en cours de réalisation et que tous les projets lancés, seront réceptionnés dans les délais impartis. Le ministre des Travaux publics et des Transports a annoncé la mise en service de la gare routière de type A de la ville de Tissemsilt le 5 juillet prochain. Les travaux de réalisation d’une gare routière principale de type A, la première du genre dans la wilaya de Tissemsilt, a été lancée le 12 juin 2013 pour un délai de 32 mois. Sur une superficie de 3,60 ha, les travaux ont atteint le taux d’avancement de 75%. Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre du programme de développement des Hauts-Plateaux, a été concrétisé dans la zone sud de la ville de Tissemsilt pour contribuer à l’amélioration des prestations et des conditions d’accueil des voyageurs et à la création de postes d’emplois. Cette gare, dont une enveloppe de 377 millions de dinars a été consacrée pour sa concrétisation selon des normes modernes, contribuera au désenclavement de la wilaya grâce à son raccordement à différents réseaux nationaux de transport menant vers les wilayas de Tiaret, Chlef, Ain Defla et Médéa. Le projet de réalisation d’une gare routière constituée de 25 quais d’embarquement, d’aires de stationnement de bus, d’une salle de soins, d’une salle de prière, d’une salle de consigne et d’un hall d’attente d’une capacité de 600 passagers.

Ce projet, a été implanté sur une superficie de 3,60 hectares à la sortie ouest de Tissemsilt. Cette infrastructure de traitement de voyageurs s’ajoute à la gare ferroviaire qui sera implantée prochainement dans le voisinage de la cité El Merdja. Par ailleurs, un plan logistique national sera présenté dans les prochaines semaines devant le gouvernement pour organiser l’activité des zones logistiques, zones industrielles, ports secs au service de l’économie nationale, a fait savoir le ministre soulignant qu’en cas de disponibilité de moyens financiers, le restant de l’autoroute Est-ouest sera lancé à l’est du pays sur une distance de 84 km en plus des travaux de réfection d’une trémie à Djebel El Ouahch (Constantine), qui seront concrétisés au courant de cette année. Au sujet des intempéries qui sévissent dans le pays, M. Talai a affirmé, que son département a pris plusieurs mesures, concrétisant un grand programme d’ouverture des routes nuit et jour avec la mobilisation des moyens de l’Armée nationale populaire (ANP) et des services de sécurité tels que la gendarmerie nationale, la sûreté nationale ainsi que la protection civile et les services des DTP. D’autre part, il a indiqué que l’investissement en services du tramway et du métro dans la partie ouest d’Alger, qui accuse un manque, en matière de transport collectif, sera revu si des investisseurs expriment leurs intentions. Ces services dépendent actuellement de moyens de financement du Trésor public.

Mohamed Achraf