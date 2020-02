<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Visite de Zetchi au centre des jeunes talents</span>

Avant-hier mardi, le président de la fédération algérienne de football Kheir-Eddine Zetchi, s’est rendu pour une brève visite au chef-lieu de la Mekerra.

Une visite tenue, semble-t-il secrète car, même les travailleurs de ce centre n’ont pas été avertis par cette visite. Au début, le premier responsable de la FAF a été l’hôte du wali qui l’a reçu au niveau de la salle d’honneur de la wilaya tout en exhibant la coupe d’Afrique des Nations. L’objectif de cette rencontre, était de transformer le centre des jeunes talents de football de Sidi Bel Abbés en une académie de foot relevant de la fédération nationale. Un projet qui fut initié par l’ex-ministre des sports destitué il y a un an et qui fut wali de SBA. Zetchi s’est ensuite rendu au centre sis au quartier Gambetta en compagnie des membres de son bureau et de ceux de la ligue nationale de football (sans Medouar). Cette décision de transformer le centre en académie de foot, pose moult questions sur les avantages que bénéficiera la localité de Sidi Bel Abbés et la région ouest du pays. Qui s’occupera de la formation ? Qui va gérer ce centre ? Et surtout, est-ce que SBA va bénéficier des futurs talents ? Trop de questions que sûrement Zetchi a bien fait d’éviter la presse locale car, l’actuelle fonction de centre est d’abriter les entraînements de l’équipe séniors de l’USMBA d’un côté, et surtout les équipes nationales de beaucoup de disciplines telles le judo, le badminton, la lutte, la boxe, le volley-ball et bien d’autres sports. Détourner ce centre de sa vocation initiale, va sûrement faire couler beaucoup d’encre !

B.Didéne