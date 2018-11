<span style='text-decoration: underline;'>Le wali d’Oran à El Ançor et Ain El Kerma </span>:<br><span style='color:red;'>Visite du stade et du parc roulant</span>

Le wali d’Oran à El Ançor et Ain El Kerma : Visite du stade et du parc roulant

Le wali d’Oran, Monsieur Cherifi Mouloud, a entamé une visite de plusieurs chantiers ce mercredi après-midi. Tout d’abord, il visitera le stade d’El Ançor où les travaux sont au ralenti.

Il montrera son mécontentement face à cette situation liée à l’avancement du chantier de réfection du stade communale.

Vu que l’APC d’El Ançor manque de ressources, le wali a débloqué une somme d’argent pour réparer le matériel roulant en panne et il a visité le stade et le parc et a accordé trois mois aux responsable de travaux pour terminer le stade, puis la délégation s’est dirigée vers la commune d’El Kerma où la chef de daïra de Boutlélis, madame Ferouani Fatima, a accueilli monsieur le wali au niveau de l’intersection entre Madagh et Cap Blanc.

Ce croisement a subi une grande transformation pour la régularisation de la circulation automobile. Ce croisement était devenu très dangereux où plusieurs accidents mortels ont eu lieu.

Monsieur Cherifi a conseillé d’équiper les alentours de la forêt, de kiosques et des buvettes afin que des promeneurs puissent se reposer dans un lieu agréable. Ainsi, ce croisement qui a été élargi et équipé de signalisations visibles de « stop », ce qui va sécuriser les lieux.La délégation s’est dirigée ensuite sur l’autoroute d’Oran au niveau de l’aéroport où le wali avait déjà lancé des travaux d’accotements afin que la population puisse profiter de cet espace pour pratiquer leur footing ou faire du vélo, les travaux y sont en bonne voie.

Le wali a conseillé à l’APC de Es Sénia et d’El Kermaa ainsi qu’à la direction des travaux, d’unir leurs efforts pour finir ce projet qui sera un plus pour la population.

Adda.B