<span style='text-decoration: underline;'>Nombre de projets en souffrance </span>:<br><span style='color:red;'>Visite très attendue du wali à Aïn El Türck</span>

Plus que d’autres, la visite prochaine, probablement mardi ou mercredi, du wali d’Oran Mr Chérifi Mouloud à Aïn El Türck, la deuxième depuis son installation, est très attendue par la population locale dont le cadre de vie s’est nettement dégradé depuis quelques années et où la vacance du pouvoir par les élus locaux, s’est depuis longtemps installée, la tête étant aux prochaines élections locales.

Mr Nouibet, le chef de daïra d’Aïn El Türck, avait justement confié au tout début de son installation, que l’une de ses missions principales consistait à veiller à la continuité dans la gestion des affaires communales, appréhendant un relâchement de la part des élus locaux dont le mandat électoral arrive à terme. Les appréhensions se confirment aujourd’hui car, les rapports qui parviennent au Cabinet du wali, des différents services et faisant état de dépassements caractérisés sur le foncier, des retards dans l’achèvement de certains projets, ou encore en matière d’insalubrité publique, décrivent une situation préoccupante. La saison estivale étant clôturée, le bilan l’ayant caractérisée cette année, étant quant à lui peu élogieux, les pouvoirs publics comptent, laisse-t-on entendre, s’attaquer aux problèmes afférents au cadre de vie du citoyen. Selon un élu de l’APC d’Aïn El Türck, le cas de l’esplanade du 5 Juillet, aménagée pour un montant de plus de 4 milliards de centimes, est devenue une véritable décharge sauvage, le retard dans la réception de la future piscine municipale dont l’entrepreneur avait abandonné les travaux, celui des locaux commerciaux destinés aux jeunes chômeurs jamais occupés et livrés au vandalisme, le logement social, sont entre autres sujets qui seront soulevés lors de cette visite, au côté du transport, des cantines scolaires et bien sûr du phénomène des constructions illicites dont il a été constaté un regain, comme signalé dans un rapport des services de la sûreté de daïra d’Aïn El Türck. A ce propos d’ailleurs, rappelons que Mr Chérifi avait veillé lui-même, le mois dernier à la démolition de quelques constructions illicites réalisées à même les plages d’Aïn El Türck. L’intérêt que porte essentiellement le wali Chérifi à cette zone balnéaire, comme déclaré lors d’une session de l’APW, n’est pas fortuit et ce, dans la mesure où, la commune d’Aïn El Türck est retenue comme zone d’appui pour les prochains Jeux méditerranéens de 2021. Un important volet dont ne compte pas se départir le chef de l’exécutif, pour revaloriser une région et favoriser le développement local, notamment dans son aspect touristique. Il y a lieu tout de même de signaler que le cadre de vie s’est drastiquement détérioré au point de faire fuir les estivants et les vacanciers nationaux, vers d’autres destinations, nationales ou étrangères.

Karim Bennacef