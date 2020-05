<span style='text-decoration: underline;'>Aid El Fitr </span>:<br><span style='color:red;'>Voici ceux qui peuvent se déplacer</span>

Suite à la décision du gouvernement de prolonger le volume horaire du confinement de 13h à 7h du matin durant les deux jours de l’Aïd , avec l’interdiction de la circulation des véhicules et des motocycles, la wilaya a émis un communiqué pour informer la population et les administrations ceux qui peuvent se déplacer durant cette période.

Dans ce cadre, la circulation des véhicules et des motocycles sera interdite H24 durant les deux jours de cette fête religieuse afin d’éviter les déplacements des personnes et des rassemblements.

La wilaya explique que durant cette période, toutes les autorisations de circulation durant le confinement ne seront plus valables sauf ceux des sociétés stratégiques et sensibles dont la permanence doit être assuré et les cas d’urgence médicale. Seront autorisés à circuler, les agents de propreté, ceux qui travaillent dans les stations de services, les boulangeries et les magasins d’alimentation générale, les employés du port et de l’aéroport, la Seor et la Sonelgaz, les bénévoles de Seboule El Khayrate de la direction des affaires religieuses et des wakfs, le personnel médical des hôpitaux, cliniques privées et les employés des officines ainsi que les employés des hôtels mobilisés pour le confinement du personnel médical.

L’autorisation de déplacement concerne également les journalistes des différents medias en mission à l’instar de ceux de la Radio et de la Télévision. De même, La société de transport de la Sonatrach, les employés des sociétés de pétrochimie dans les deux zones industrielles d’Arzew et de Betouhia, Les agents de sécurité des administrations publiques comme la wilaya et les communes. L’autorisation concerne également les employés en mission et ceux assurant la permanence, ainsi que les agents de sécurité des raffineries de sucre, Naftal, Tosyali, ainsi que les cimenteries. La wilaya appelle les citoyens à avoir un comportement civique et exemplaire pour lutter davantage contre la pandémie.

Notons que jeudi dernier, le premier Ministre a apporté des clarifications concernant le confinement durant les deux jours de l’Aïd en expliquant que la circulation sera suspendue pour tous les véhicules, y compris les motocycles durant toute la journée du 1er jour et du 2ème jour de la fête d’Aïd El Fitr. Cette mesure concerne l’ensemble des wilayas et demeure applicable, y compris en dehors des heures de confinement partiel à domicile prévu de 13h00 jusqu’au lendemain à 07h00.

Fethi Mohamed