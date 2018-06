<span style='text-decoration: underline;'>Bir El Djir/Sidi Bachir </span>:<br><span style='color:red;'>Volontariat pour nettoyer les détritus</span>

Après la visite inopinée de monsieur Chérifi Mouloud, wali d’Oran à Hai Sidi Bachir, des terrains vagues sont devenus des décharges publiques et ceci date depuis des années.

Les habitant eux-mêmes responsables de ces détritus avec les camionneurs vidaient leur charge de déchets de travaux de construction au milieu et des environs de ce site populaire. Mais les odeurs, la poussière et l’image de l’environnement ont une limite et la visite du wali qui a déploré ces images de laisser-aller des anciens responsables de l’APC qui ont laissé faire et le résultat est là. Des montagnes de débris de terres, d’ordures, s’amoncellent et il a fallu que le wali visite ce site pour réveiller la conscience des responsables de l’APC dont il a suspendu sur le champ trois d’entre eux pour négligence.

Et ce vendredi un volontariat a été organisé pour commencer à dégager ces détritus qui encombrent les nouvelles routes tracées qui mènent aux nouveaux bâtiments récemment finis.

Ce volontariat était supervisé par le secrétaire général de la wilaya monsieur Sid Ali Meddah et le chef de daïra de Bir El Djir et ont constaté les dizaines de camions et de bulls et de chargeurs. A signaler la présence des jeunes scouts (S.M.A). (L’opération va continuer jusqu’à l’éradication et tous les salisseurs seront verbalisés à l’avenir.

