<span style='text-decoration: underline;'>Le Général-Major Saïd Chanegriha, chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP) par intérim aux militaires</span>:<br><span style='color:red;'>«Vous avez les félicitations du Président»</span>

Les liens entre le peuple algérien et son armée sont et demeurent très solides. C’est un facteur de fierté pour l’ensemble de la communauté nationale et aussi et surtout, pour tous les hommes de troupes et les officiers de l’ANP.

Les obsèques du défunt général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah ont largement montré une fusion exceptionnelle entre un peuple et son armée, celle-ci l’ayant accompagné dans sa volonté d’émancipation politique par la voie pacifique. Et c’est ce sentiment, rare en ces temps troubles, que le Général-Major Saïd Chanegriha, chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP) par intérim, a mis en avant lors de l’allocution qu’il a prononcée à l’issue de la cérémonie d’accueil et en compagnie du Général-Major Hassan Alaïmia, Commandant de la 4ème RM. Général-Major Saïd Chanegriha : «Ce peuple saura, sans doute, relever, en toute sécurité, les défis de la phase actuelle, tel qu’il a réussi à surmonter les différentes crises et les moments difficiles qu’a connus notre pays. Il saura poser, avec fidélité et confiance, les jalons de l’avenir prometteur de l’Algérie, en laquelle il a tant cru, et telle que rêvée par nos vaillants Chouhada et à laquelle ses enfants loyaux aspirent aujourd’hui», a déclaré le Général-major devant un parterre de cadres et des personnels du secteur, en présence des représentants des différents corps de sécurité.

Le chef d’Etat-major a, à l’occasion, transmis aux soldats et officiers «le message de félicitations et d’encouragement de Monsieur le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale et à travers vous à l’ensemble des personnels de l’ANP, en reconnaissance des efforts considérables que vous fournissez, au quotidien, afin de faire face à tous les dangers et menaces, et du dévouement dont vous avez fait preuve pendant la phase cruciale que notre pays a traversée ces derniers temps». Des félicitations qui traduisent le respect que doit la République à son armée.

Le Général-major a également mis l’accent sur son engagement à œuvrer à «l’ancrage des bases du travail coordonné et cohérent entre les différentes composantes de l’ANP, au resserrement des rangs et à la mobilisation des énergies et des potentiels, de manière à permettre la construction d’une armée forte et moderne, à même de garantir la sécurité et l’intégrité territoriale et de sauvegarder la souveraineté nationale».

Saïd Chanegriha s’est également adressé aux personnels de la 4ème RM, mobilisés tout au long des frontières nationales: «Le sens du devoir et ma responsabilité à la tête de l’Etat-major de l’ANP, m’amènent, aujour-d’hui, à vous exprimer, depuis cette tribune, le témoignage de ma reconnaissance et de ma gratitude, vous, vaillants hommes, mobilisés, avec détermination et fierté, tout au long des frontières nationales, et qui êtes conscients de l’ampleur de la responsabilité qui vous incombe et de la nature sensible des missions assignées», a-t-il affirmé.

«Vous défendez, ainsi, la souveraineté de la Nation, et vous faites face, avec détermination, engagement et vigueur, de jour et de nuit, à quiconque tente de porter atteinte à l’intégrité du territoire national, à la sécurité et à la stabilité du peuple algérien, ainsi qu’à ses ressources économiques et son tissu socioculturel», a-t-il relevé.

Il faut dire que l’ANP supporte tout le poids de la menace qui nous vient des frontières. Les Algériens se joignent certainement au chef d’Etat-major pour l’hommage qu’il rend à des hommes qui veillent nuit et jour sur la sécurité de toute la Nation.

Yahia Bourit