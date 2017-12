<span style='text-decoration: underline;'>Après un vote à l’Onu reconnaissant unanimement la Palestine </span>:<br><span style='color:red;'>Washington se fait menaçant</span>

Il semble que les menaces américaines ne font pas peur aux dirigeants du monde. On parle d’une tendance au «oui» pouvant drainer 180 voix sur les 193 que compte l’Assemblée générale. Ce serait une victoire bien plus que symbolique pour la cause palestinienne et peut-être même un tournant dans l’histoire de la communauté internationale.

Après le double camouflet au Conseil de sécurité de l’Onu et au niveau de l’Assemblée générale de l’organisation où les Etats-Unis était totalement isolée sur la question du transfert de leur ambassade à El Qods, leur représentante aux Nations Unies n’a pas caché sa colère et encore moins une véritable menace à l’endroit des nations qui tiennent tête aux USA. A l’origine de cette sortie inimaginable, il y a à peine quelques semaines, le vote au Conseil de sécurité, contre la décision américaine de reconnaître El Qods occupée comme capitale d’Israël, fait nouveau dans cette session du Conseil, l’ensemble des membres, moins les Etats-Unis, ont voté en faveur de la résolution. Pas une abstention. Un acte «historique» et révélateur de l’égarement du président Donald Trump qui reçoit sur la figure, tel un boomrang, un comportement «impérial». Washington a du opposer son veto pour empêcher l’adoption du texte.

Les ennuis des USA sur le dossier ne faisaient que commencer, puisque l’Assemblée générale de l’Onu a adopté une résolution réaffirmant le droit du peuple palestinien à l’autodétermination et à la création d’un Etat palestinien indépendant. Bien que non contraignante, l’unanimité de toutes les nations du monde qui s’étaient très majoritairement rangés derrière la Palestine et contre Israël et les Etats-Unis, a conféré à cette résolution un poids résolument historique. Et pour cause, la résolution a recueilli 176 voix pour et sept contre. Et les pays qui ont suivi les USA ne représentent rien du tout sur l’échiquier géostratégique mondial. Les Etats fédérés de Micronésie, Iles Marshall, Nauru et les Palaos, ont joint leurs voix au Canada, Israël et les Etats-Unis d’Amérique. Il a été comptabilisé quatre abstentions, à savoir celles du Cameroun, du Honduras, du Togo et des Tonga. Autant dire que la décision de Trump a fait l’unanimité contre elle.

Une situation inédite qui a sorti l’ambassadrice américaine de l’Onu de ses gonds, brandissant des menaces directes contre la quasi-totalité de la communauté internationale. Depuis la création de l’Onu, c’est la deuxième fois qu’un membre permanent du Conseil de sécurité se retrouve dans une telle posture, après la France en 1960 sur la question de l’indépendance de l’Algérie.

Il reste que dans cette affaire «historique», l’on sent une volonté de remise en cause du vote de la communauté internationale. Ainsi, au moment où des agences de presse ont répercuté l’information du ras-de-marée pro-palestinien à l’Onu, d’autres agences, notamment occidentales, n’y ont même pas fait référence et annoncent la date d’aujourd’hui, jeudi 21 décembre, comme celle du vote de l’assemblée générale de l’Onu, devant condamner le transfert de l’ambassade US à EL Qods occupée. Ces agences préfèrent répercuter les menaces de l’ambassadrice des Etats-Unis auprès de l’ONU, Nikki Haley. A la veille du vote, Mme Haley a averti les Etats membres de l’ONU qui vont voter jeudi pour la résolution condamnant la décision américaine sur al-Qods occupée. «Jeudi (aujourd’hui), il y aura un vote critiquant notre choix, les Etats-Unis vont noter les noms», a tweeté Nikki Haley, après la décision du président de l’Assemblée générale de l’ONU de convoquer une session extraordinaire pour adopter une résolution rejetant la reconnaissance par les Etats-Unis de la ville sainte comme capitale d’Israël. «Nous n’attendons pas à ceux que nous avons aidés nous ciblent» a menacé la diplomate US.

Rappelons, que lundi dernier, l’ambassadrice américaine qui a opposé son veto au premier projet de résolution, a vivement critiqué les alliés des Etats-Unis au Conseil de sécurité. Le vote a recueilli 14 voix pour, dont celles des quatre membres permanents, à savoir la France, le Royaume Uni, la Russie et la Chine. «C’est une insulte et un camouflet que nous n’oublierons pas» a-t-elle déclaré à l’issue de ce vote.

Ce sera, en effet, pour la première fois dans l’histoire moderne où les Etats-Unis se voient lâchés par tous leurs alliés occidentaux.

Alger: Smaïl Daoudi