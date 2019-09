<span style='text-decoration: underline;'>JM2021</span>:<br><span style='color:red;'>«Wihro» la mascotte des jeux méditerranéens dévoilée</span>

L’organisation des jeux méditerranéens 2021, à franchi avant-hier une nouvelle étape avec la présentation de l’identité visuelle des Jeux méditerranéens 2021.

En effet, lors d’une cérémonie organisée à l’hôtel «Le Méridien» en présence de ministres de la Jeunesse et des Sports et de la Communication ainsi que le directeur des Jeux méditerranéens et une délégation du Comité international de jeux méditerranéens 2021, conduite par le président Amar Addadi.

Lors de cette cérémonie le logo et la mascotte des jeux ont été dévoilés. Conçue par l’Anep, cette identité a été présentée comme étant créative, réaliste et connectée. Avec sa forme et ses couleurs, le logo selon le comité d’organisation, rejoint dans son esprit la philosophie des couleurs du bassin méditerranéen, il incarne une identité tournée vers la postérité.

La forme architecturale du logo symbolise la face du lion. Le ministre de la Jeunesse et des Sports Raouf Salim Bernaoui, a estimé que le logo reflète les couleurs des drapeaux des pays méditerranéens ainsi que le lion qui reflète l’image d’Oran. Notons, que la mascotte des jeux a été baptisée «Wihro».

Il s’agit d’un lion dont la crinière a été imprégnée de couleurs vives qui représente l’identité méditerranéenne. Bernard Amsalam membre du comité international des jeux méditerranéens, s’est dit satisfait de cette identité visuelle. «C’est une identité très moderne, nous avons apprécié cette identité». Elle donne un coup de jeune à l’image des jeux. Nous sommes satisfaits de cette créativité qui est jeune et dynamique“.

Notons, qu’en marge de la présentation, un protocole d’accord a été signé entre le comité d’organisation des jeux et l’ENTV pour la diffusion des épreuves de cet événement sportif.

Fethi Mohamed