<span style='text-decoration: underline;'>Boxe </span>:<br><span style='color:red;'>Wilder allume Joshua après sa défaite surprise</span>

Anthony Joshua a subi une terrible défaite par KO technique la nuit dernière face à Andy Ruiz (sur RMC Sport), perdant ses ceintures IBF, WBA et WBO. Deontay Wilder, son grand rival, l’a enfoncé sur Twitter.

Le combat entre Anthony Joshua et Deontay Wilder est espéré depuis de longs mois.

Mais il n’a jamais semblé aussi lointain. Depuis cette nuit et son incroyable défaite contre Andy Ruiz à New York (sur RMC Sport), le Britannique n’est plus en possession d’aucune ceinture mondiale chez les lourds. En terrassant Joshua, Ruiz a ainsi récupéré les ceintures IBF, WBA et WBO. La ceinture WBC est elle autour de la taille de Deontay Wilder, qui a pris un grand plaisir à commenter la déroute de celui avec qui il se livre une bataille verbale depuis plusieurs années.

Wilder face à Ortiz prochainement

«Il n’était pas le vrai champion. Toute sa carrière consistait en mensonges, contradictions et cadeaux. Les faits et maintenant nous savons qui fuient qui !!!!!», a d’abord posté Wilder sur son compte Twitter. Avant d’en remettre une couche sur le Britannique: «La pire chose que tu puisses faire dans la vie est de putain d’abandonner.»

Deontay Wilder a annoncé le 28 mai qu’il affrontera Luis Ortiz prochainement dans le cadre d’une revanche après sa victoire sur le Cubain le 3 mars 2018 par KO technique.