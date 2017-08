<span style='text-decoration: underline;'>Face aux difficultés que dictent les dépenses de cette rentrée sociale</span>:<br><span style='color:red;'>Y a-t-il encore une classe moyenne en Algérie ?</span>

Petit à petit, la politique et les dossiers compliqués s’effacent pour laisser place au quotidien marqué ces jours-ci par l’événement majeur qu’est l’Aïd el Adha et son fameux mouton dont les prix connaissent une envolée inquiétante pour les familles algériennes.

On compte et on recompte sa bourse pour faire face à deux grandes dépenses qui viennent cette année presque au même moment. L’Aïd et la rentrée scolaire se partagent cette difficile semaine de septembre, synonyme de tous les sacrifices. Difficile dans ce cas de faire les bons comptes sans se rabattre sur les économies que l’on a pu faire tout au long de l’année. Et dans le cas contraire, en l’absence d’économie, il faut inévitablement accepter de s’endetter, si bien sûr, on peut encore trouver parmi les proches et les amis ceux qui peuvent vous prêter.

Si à coup sûr, on sait que l’Aïd coûtera dans le moindre des cas quelque 4 millions de centimes, on ne peut savoir ce que sera le coût de la rentrée. Un dilemme qui éreinte les pères de familles qui ne savent plus comment gérer leur budget, sans se voir priver ou encore pire, priver leurs enfants du nécessaire pour cette rentrée scolaire. Beaucoup d’Algériens se posent sérieusement la question de savoir s’ils ne feront pas l’impasse de l’Aïd et opter pour l’achat de quelques kilogrammes de viande pour éviter à leur porte-monnaie la grande saignée et ne pas se retrouver le 6 septembre dans l’incapacité de faire face aux charges scolaires de leur progéniture.

Quel que soit le choix que l’on pourrait faire, ce qui reste sûr, c’est l’incapacité manifeste de beaucoup d’Algériens à faire face à ces deux dépenses que seuls quatre jours séparent. Bien sûr, un choix doit être fait, mais il n’y a pas pire pour un père que de voir qu’il n’a pas réussi à donner à ses enfants ce que leurs autres petits amis ont eu. Un échec difficile à assumer pour un père qui se lève chaque matin pour aller à son travail et ne revient que le soir pour se retrouver en fin de compte incapable de garantir à sa famille ce moment de fête et de piété religieuse.

Ce n’est peut-être pas l’échec de toute une vie, mais cela reste un boulet difficile à porter face au regard innocent et interrogateur de ses enfants. Un regard difficile à supporter pour celui qui est sensé être aux yeux de ses enfants le seul héros sur terre. Comment expliquer alors que ce qu’a pu faire le voisin, on ne peut pas le faire. Bien sûr ce n’est pas la fin du monde, mais n’empêche que c’est là un psychodrame familial qui laissera ses traces pour de longues années. Car, c’est vraiment le moment où les enfants comprennent qu’ils sont pauvres, même si leur père travaille. Un ressentiment de marginalisation qui peut avoir ses effets, pas forcément positifs sur l’éducation de ses enfants.

Ainsi, ce qui est censé être à la base une fête, peut se transformer en un grand moment de détresse pour des milliers d’Algériens qui ne sont pas tout à fait pauvres, mais qui ne sont pas assez riches pour pouvoir se permettre ce mouton qui plus le temps passe, plus il devient un indicateur d’aisance et un marqueur de lutte des classes. Et ce cas précis, relève l’ambiguïté dans lequel vit la classe moyenne algérienne. Une classe censée être le socle sur lequel s’appuie toute nation pour des lendemains meilleurs et un essor de développement certain. Mais en Algérie, ce n’est malheureusement pas le cas, car, cette classe continue de glisser vers le bas, alors qu’elle doit arriver à un seuil de vie beaucoup plus aisé, car elle est l’indicateur dans le monde entier, du degré un changement que peut connaître tout pays. Elle ne sera jamais riche, mais elle peut avoir et sans problème aucun ce niveau de vie qui lui permet de pouvoir se payer des vacances, de faire face à un événement comme l’Aïd ou assurer à ses enfants une rentrée scolaire sans douleurs. Malheureusement, ce n’est pas encore le cas en Algérie et cette fameuse classe moyenne n’arrive toujours pas à se dégager comme une classe motrice, bien définie, capable de hisser tout le pays vers le haut, tout en se garantissant une vie loin du besoin et des calculs d’épicier à chaque événement. C’est un peu la classe difforme qui n’est pas assez pauvre pour bénéficier de l’aide de l’Etat et pas assez riche pour se prendre dans l’aisance, totalement en charge.

Une classe moyenne trop disparate pour former le socle nécessaire dont a besoin le pays pour amorcer les grands changements qui s’imposent à lui. Au Brésil, en Inde en Chine ou même en Turquie et dans plusieurs pays d’Europe, c’est cette clase moyenne, instruite et bardée de diplômes qui a permis le décollage économique de ces pays, au point d’en faire des puissances industrielles et de sérieux concurrents des grands de ce monde Et c’est malheureusement ce qui n’est pas encore le cas en Algérie, où il suffit d’événements de ce genre pour que cette classe moyenne découvre qu’elle est plus proche des classes pauvres que des riches et qu’elle est confrontée aux mêmes problèmes de n’importe quel Algérien au point de vivre dans ce sentiment confus et quasiment honteux que ressentent les familles pauvres. Et pourtant, la classe moyenne a un tout autre objectif dans une société comme la nôtre qui aspire à des lendemains meilleurs et à dépasser la crise qui la frappe aujourd’hui à cause de la chute des prix du pétrole.

Nabil.G