<span style='text-decoration: underline;'>USM Bel Abbés 1 – US Biskra 1</span>:<br><span style='color:red;'>Yaïche annonce sa démission</span>

Drôle de sort que vit actuellement le club phare de la Mekerra qui encaisse les déboires, avec l’absence de ses dirigeants.

La défaite d’avant-hier à domicile d’un but à zéro, sur réalisation de Bentayeb (62’) a fait déborder le vase et premier effet de ce revers, l’annonce après le match, de démission de l’entraineur Abdelkader Yaïche qui déclara que ses parents sont plus chers, en riposte aux injures dont il a été victime durant le match. Concernant le déroulement de la partie, les locaux n’ont rien fait pour bousculer leurs adversaires dans une joute à mettre aux oubliettes. On pense que les joueurs n’ont plus le goût de jouer face à l’indifférence de leur administration qui attend avec gourmandise l’argent de l’Etat ‘APC & APW). Cette situation de blocage et devant l’absence des dirigeants sur le terrain, enfonce de plus en plus l’USMBA qui a perdu une place au classement général, et occupe la 9ème place avec 26 points.

B. Didéne