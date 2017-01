<span style='text-decoration: underline;'>Après l’institutionnalisation de la langue Amazigh</span>:<br><span style='color:red;'>Yennayer fête légale et officielle?</span>

C’est en tous cas le vœu des 914 associations promouvant la culture berbère, à travers le territoire national, et celui du haut commissariat de la langue Amazigh dont le premier responsable El Hachemi Assad était, hier, l’hôte de la wilaya d’Oran.

La langue Amazigh constitutionnalisée par la révision de la loi fondamentale en février 2016, est désormais consacrée langue nationale et officielle par ce texte en son article 3bis, n’en déplaise à ceux qui l’ont vu comme un leurre du «régime central» comme ils l’appellent. Et pour montrer sa volonté d’aller progressivement vers son affirmation, l’Etat a décidé de célébrer le nouvel an Amazigh (2967) en lui conférant le caractère national et à travers tout le territoire du pays.

C’est ainsi que toutes les institutions de la République ont été impliquées dans le programme concocté à cet effet et dont le coup de starter a été donné le 11 janvier au siège de l’Unité nationale de la Protection civile de la capitale, Alger, et devra se poursuivre jusqu’au 16 janvier. Pendant cette durée des caravanes culturelles sillonneront les villes Tlemcen, Touggourt, Batna, Guelma, Béjaïa, Sétif et Tissemsilt ainsi que plusieurs activités à Oran, notamment avec le concours des services des collectivités locales et le mouvement associatif militant pour la cause Amazighe. L’association Numidia d’Oran, très active, au demeurant a eu l’honneur de la visite d’El Hachemi Assad, secrétaire général du HCA, qui, en compagnie du wali d’Oran, du président de l’APW et du maire de la ville, a inauguré une bibliothèque toute en couleurs située au sein même du minuscule siège de l’association.

Le premier responsable de la wilaya, Abdelghani Zaalane a promis de régler ce problème dans les meilleurs délais possibles, déclarant qu’il a déjà une proposition en tête. Dans son allocution à cette occasion, il s’est montré fier de célébrer Yennayer, partie intégrante du patrimoine national que personne ne peut nier, affirmant qu’il fait partie de l’histoire séculaire du pays. Pour sa part, le SG du HCA a plaidé pour inscrire Yennayer comme fête légale qui sera une valeur ajoutée aux efforts consentis, soulignant que plusieurs secteurs dont ceux de l’éducation nationale, de la Jeunesse et des ports et de la culture sont impliqués dans le riche et varié programme comprenant des conférences, représentations musicales, expositions et un petit salon du livre. Cette année, a-t-il noté, la large mobilisation dénote d’un réveil identitaire du citoyen algérien qui entend se réconcilier avec son histoire.

Faisant le bilan de l’année 2016, ce dernier s’est félicité du résultat obtenu. L’amazigh est enseigné dans 32 wilayas, avec 750 postes budgétaires dira t-il et le HCA a accompagné l’effort du ministère de l’Education nationale dans la stratégie de généralisation graduelle, conformément au protocole paraphé entre les deux institutions en février 2015. Il annoncera un colloque international pour célébrer le centenaire de la naissance de l’écrivain Mouloud Mammeri (1917-1989) prévu cette année et dont les festivités se dérouleront sur plusieurs mois à travers le territoire national.

Il est à noter l’ambiance joyeuse et colorée qui a caractérisée l’inauguration de la bibliothèque de l’association Numidia d’Oran, qui a organisé le festival Yennayer du 10 au 14 janvier, enrichi par des rencontres thématiques, des représentations artistiques et des cours de tamazight ainsi que des expositions tenus à l’ex-cinéma Pigalle.

Hakim Ghali