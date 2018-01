<span style='text-decoration: underline;'>Le nouvel An célébré avec faste cette année </span>:<br><span style='color:red;'>Yennayer une fête qui fédère les Algériens</span>

Yennayer, une date fédératrice d’importants pans de la société algérienne, sera célébrée cette année avec faste. Ayant désormais le statut officiel, Yennayer qui marque le début du nouvel An amazigh, sera marqué par d’importantes activités festives au niveau de plusieurs wilayas du pays.

Du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest, les Algériens corroborent tout un programme durant le nouvel An que ce soit les tenues vestimentaires ou les plats à cuisiner. L’appellation de la journée marquant la nouvelle année, change d’une région à une autre. Qu’il s’agisse de «Lâadjouza» pour l’Algérois, «El-Fetacha», «El-Mabdaâ» ou «Djenber» pour la Kabylie et les Aurès ou encore du Carnaval Ayrad des Beni-Snouss à Tlemcen, la célébration du 12 janvier obéit à la même symbolique: appréhender la nouvelle année sous les bons présages de profusion, partage, santé et bonheur.

La célébration de cet héritage culturel et identitaire, est quasiment-assimilée à «une mode» par certains, arguant par exemple, de la tendance observée ces dernières années et consistant en l’échange de messages de vœux, essentiellement via SMS, à cette occasion pour se souhaiter «Asseguas Ameguass» entre proches et amis. S’il est évident qu’au fil des décennies, le rite a connu une évolution mais aussi des perditions, il est heureux de constater qu’un peu partout, Yennayer résiste encore: fruits secs, friandises (Traz) en tous genres et pâtisseries gourmandes sont consommés après un repas traditionnel spécialement conçu à l’occasion, associant couscous, rechta et tchekhtcoukha à de la viande blanche, de préférence. Le tout, continuant encore d’agrémenter les tables algériennes autour desquelles sont obligatoirement rassemblés tous les membres de la famille. Le cérémonial varie selon les goûts et l’appartenance régionale des familles qui, soucieuses de perpétuer la transmission, s’y souscrivent non sans plaisir. Ceci, même si certaines coutumes se sont, hélas, éclipsées au profit d’exigences plus modernes, déplorent des nostalgiques de la tradition, à l’image d’Ali, retraité de son Etat et résidant à Bologhine (Alger). «Je me rappelle que je me déguisai moi-même en simulant +Lâadjouza+ (la vieille) pour effrayer les petits avant de les récompenser par des friandises. Chacun avait droit alors à sa petite bourse. De nos jours, ce rituel est plutôt rare, de même que d’autres démonstrations qui faisaient tant la joie des petits et des moins jeunes», déplore-t-il. «L’essence de Yennayer est préservée car, celle-ci se trouve dans les entrailles humaines et non dans l’assiette, d’où la force de résistance d’un phénomène comme Yennayer malgré des situations sociales différentes», assure, de son côté, Gualléze Louisa, docteur en Philosophie et chercheur en anthropologie culturelle au centre national de recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques (CNRPAH). Elle explique que l’apparition de nouveaux objets, au fil du temps, a transformé le mode préparatoire de Yennayer «si bien qu’aujourd’hui, les familles ne sont plus contraintes de prévoir 7 volailles pour le repas de circonstance».

«Les Algériens ont également leur réveillon. Ils ont Yennayer qu’ils fêtent chaque année». Que de fois n’a-t-on entendu cette assertion, si révélatrice du sentiment de fierté d’appartenance à une identité culturelle qui est propre au peuple algérien et qui par ailleurs, partagée avec d’autres peuples par certains aspects, souligne Malika D, cadre dans une entreprise nationale.

Le fait est que ce rituel festif prend, depuis quelques années, des proportions plus importantes au sein de la société. Il me semble que les Algériens revendiquent et assument davantage Yennayer, ce qui rend cette fête plus visible depuis un certain temps» a-t-elle ajouté. Même constat chez Fatima, mère de famille, issue d’un quartier populaire de la capitale, évoquant une célébration plus «prononcée» par les Algérois et qui «le sera certainement davantage à partir de cette année, étant donné que le 12 janvier est désormais journée chômée et payée», prédit-elle.