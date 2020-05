<span style='text-decoration: underline;'>Transfert</span>:<br><span style='color:red;'>Youcef Atal sur les tablettes du Milan AC</span>

L’international algérien Youcef Atal serait convoité par le Milan AC, Série A, qui voudrait l’engager lors du prochain mercato, a rapporté la presse italienne. Selon le site calciomercato.com, le Milan AC aurait coché le nom du défenseur algérien pour renforcer sa défense.

Le club milanais souhaiterait absolument renforcer le couloir droit de son arrière garde, après la réussite du transfert de l’ailier gauche,Théo Hernandez l’été dernier. Pour convaincre le champion d’Afrique algérien, le club italien compterait également sur l’appui et l’amitié liant Ismael Bennacer et Youcef Atal afin d’attirer le défenseur niçois en Italie.

Dans le marché des arrières droits, le nom de Youcef Atal est l’un des noms les plus mentionnés un peu partout en Europe. Malgré sa blessure au genou en décembre dernier, l’international algérien continue d’attiser les convoitises des plus grands clubs, notamment grâce à son retour sur les terrains rassurant en février dernier. Et un nouveau grand club européen serait prêt à se positionner sur ce dossier lors du prochain mercato.