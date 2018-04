<span style='text-decoration: underline;'>Tour international du Sénégal (5e étape): </span>:<br><span style='color:red;'>Youcef Reguigui maillot jaune</span>

Le cycliste algérien Youcef Réguigui est leader du Tour international du Sénégal, dont il porte le maillot jaune depuis la 5e étape, disputée jeudi entre Thies et Ndangane, sur 158,2 km.

Le sociétaire du club algéro-belge Sovac Natura4 Ever, qui avait remporté les trois premières étapes de ce tour cycliste, a quelque peu marqué le pas jeudi, entrant en 6e position, à 2’05’’ du vainqueur, l’Allemand Jan Nikas Junger, qui lui a enregistré un chrono de 3h28’14’’.

Réguigui, qui totalise 14h 24’27’’ est talonné de très près par plusieurs cyclistes, notamment le Rwandais Bonaventure Uwizeyimana, qui n’est qu’à 14 secondes, et le Néerlandais Jos Koop, qui pointe juste derrière avec 20 secondes de retard.

Les coéquipiers de Reguigui ne sont pas très loin non plus, puisque Mohamed Bouzidi est 7e à 39 sec, Abderahmane Mehdi Hamza 19e à 1’41’’, et Islam Mansouri 24e, à 2’34.

Le tour international du Sénégal se déroule en 7 étapes, avec la participation de 19 équipes, dont huit étrangères.

La 6e étape est prévue ce vendredi, 27 avril, entre Ndangane et Ngueniene, sur 114,9 km, et après laquelle les coureurs en lice s’affronteront sur une course de 14 km, à Ngaparou.