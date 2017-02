<span style='text-decoration: underline;'>Tennis | Classement mondial «junior»</span>:<br><span style='color:red;'>Youcef Rihane gagne 136 places</span>

Le Tennisman algérien Youcef Rihane a gagné 136 places dans le nouveau classement mondial «junior», dévoilé lundi par la Fédération internationale de tennis (ITF) et pointe désormais au 337e rang, grâce notamment à sa double victoire dans le tournoi international «Mehdi-Bouras», clôturé samedi à Alger.

Le jeune algérien figurait en effet à la 473e place au classement mondial des juniors et c’est en remportant les tableaux simple et double du tournoi Mehdi-Bouras, disputé du 14 au 19 février au Tennis Club d’Hydra qu’il a réussi cette formidable ascension.

En simple, Rihane a remporté le tournoi Mehdi-Bouras en battant par deux sets à zéro le Marocain Soufiane El Mesbahi, qu’il avait déjà éliminé en demi-finale du tableau double.

La 2e victoire de Rihane a été signée dans ce même tableau double, où il avait fait équipe avec son cousin, Matis Amier. Ils ont battu un tandem algéro-égyptien, composé de Toufik Sahtali et Mohamed Gomaâ 6-4, 7-6 (5).

Rihane est actuellement engagé dans un autre tournoi international à Alger, et grâce auquel il pourrait améliorer davantage son classement mondial.

Cette compétition, de grade 5, se déroulera du 21 au 25 février 2017, au Tennis Club «Les Palmiers» de Ben Aknoun.

Un total de 83 tennismen (45 garçons et 35 filles) représentant 22 pays participent à ce tournoi, officié par le juge-arbitre algérien Hakim Fatah.