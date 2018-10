<span style='text-decoration: underline;'>Assemblages, intégration, projet Peugeot</span>:<br><span style='color:red;'>Yousfi déroule les intentions du gouvernement</span>

Les véhicules industriels fabriqués par la SNVI, le ministre annonce un taux d’intégration supérieur à 80%. Bien plus que n’importe quel autre constructeur. La SNVI est donc la preuve vivante de la possibilité d’une industrie mécanique en Algérie.

L’usine de la marque Peugeot, sera bel et bien installée à Oran. Le ministre de l’Industrie et des Mines a confirmé les informations selon lesquelles un terrain a été dégagé pour l’implantation de l’usine de la marque au Lion. L’on apprendra que les «difficultés» rencontrées ont été dépassées. Les premières Peugeot sortiront de l’usine d’Oran en 2020 et iront gonfler les statistiques des véhicules Made In Bladi. En effet, le rythme de l’activité d’assemblage automobile va en s’accélérant et il est attendu une production nationale de véhicules avoisinant les 400.00 unités d’ici 2020. C’est là, l’annonce du ministre de l’industrie et des Mines qui était, hier, l’invité du forum El Moudjahid. «Le nombre de véhicules assemblés localement, a atteint 110.000 unités en 2017 et devrait atteindre 400.000 véhicules d’ici 2020, dont une partie sera destinée à l’exportation» a affirmé le ministre. Il convient de relever dans la présentation de M.Yousfi, l’option de l’exportation qui n’était pas dans l’agenda des assembleurs à une échéance aussi courte.

Il reste que le chiffre annoncé par le ministre de l’Industrie assurera à peine la demande nationale, laquelle a plafonné en 2013 à plus de 500.000 unités.

Cette perspective très rapprochée, annonce prioritairement une hausse conséquente de la facture d’importation des kits d’assemblage automobile, mais reste néanmoins incontournable pour peser sur les prix et les amener à baisser. A ce propos, justement, le ministre considère que «les industriels activant dans le domaine de l’assemblage de voitures, doivent respecter le cahier des charges qu’ils ont signé et que le prix de la voiture assemblée, ne doit guère dépasser celui de la même voiture importée». Il n’en n’est rien sur le terrain. Mais le ministre qui semble pourtant bien informé, insiste et souligne que les assembleurs «doivent aussi augmenter progressivement le taux d’intégration nationale qui, au fur et à mesure qu’il progresse, doit se traduire par une baisse graduelle des prix des véhicules» a-t-il ajouté. L’équation est donc on ne peut plus simple et cette intégration souhaitée par le gouvernement commencera à donner ses premiers fruits après cinq ans d’activité. La première marque à s’y appliquer et Renault Algérie Production qui, dès 2020 inaugurera une nouvelle usine et assurera un taux d’intégration de plus de 40%.

Cela pour les véhicules de tourisme. Pour ce qui concerne les véhicules industriels fabriqués par la SNVI, le ministre annonce un taux d’intégration supérieur à 80%. Bien plus que n’importe quel autre constructeur. La SNVI est donc la preuve vivante de la possibilité d’une industrie mécanique en Algérie. Mais tout en rappelant qu’un processus de cette nature a mis plus de 50 dans certains pays, il fait observer que cela «exige de la patience et ne peut avoir lieu en une ou deux années».

La patience il en faut, puisqu’il est question, selon M.Yousfi, le développement de la sous-traitance pour la production localement de 30.000 à 50.000 pièce. Il faut pour cela créer des milliers de PME. En attendant, l’engouement des opérateurs économiques concerne quasi-exclusivement les usines de montage de véhicules en Algérie de la part de constructeurs de plusieurs pays. Une dizaine de dossiers sont à l’étude, a révélé le ministre de l’Industrie et des Mines, non sans insister sur l’impératif du sérieux dont doivent faire montre les constructeurs américains, européens et asiatiques, dont les projets sont actuellement sur liste d’attente.

Alger: Smaïl Daoudi