<span style='text-decoration: underline;'>Forum Algéro-jordanien </span>:<br><span style='color:red;'>Yousfi expose l’énorme potentiel de l’Algérie</span>

La Chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI), et la Chambre d’industrie jordanienne, ont organisé hier, à l’hôtel El Aurassi, le Forum d’affaires algéro-jordanien.

Intervenant lors de cet événement important, le ministre de l’Industrie et des mines Youcef Yousfi, a appelé, les opérateurs économiques jordaniens à investir en Algérie, tout en les rassurant, sur le climat des affaires de notre pays. Il a en effet, rassuré les investisseurs algériens et jordaniens, sur l’engagement des gouvernements des deux pays, pour lever tous les obstacles. Le ministre a en outre présenté, le potentiel de l’Algérie en matière de législation, mais a aussi mis en exergue l’emplacement géographique. Selon lui, le nouveau code des investissements, instauré par l’Algérie dernièrement, les mémorandums d’entente, signés entre les deux pays dans les secteurs de la métrologie et la normalisation, sont un atout important dans le développement des échanges et de la coopération entre les deux pays.

Selon lui, ce Forum donnera l’occasion, aux entreprises présentes, d’identifier les opportunités de partenariat et d’investissement, et d’examiner les possibilités de placement des produits algériens sur le marché jordanien, ainsi qu’au niveau de la région du Moyen-Orient.

Prenant à son tour la parole lors de cet événement, le Vice-président de la Chambre algérienne du commerce et d’industrie (CACI), Riad Amor, a indiqué, que le volume des échanges enregistré durant les 11 premiers mois de l’année écoulée, est estimé à 233 millions de dollars, dont 137 millions représentent les exportations algériennes vers la Jordanie et les 95 millions de dollars les importations de notre pays de la Jordanie. L’évènement en question, a pour objectif, de renforcer davantage les relations bilatérales, donner une impulsion nouvelle à la coopération dans les domaines susmentionnés et promouvoir l’investissement réciproque, entre les deux pays.

À souligner, que la délégation jordanienne est composée d’un ensemble de chefs d’entreprises, opérant dans les domaines suivants: agroalimentaire, médicaments humains et vétérinaires, équipements médicaux, produits chimiques et engrais, produits de soins personnels et plasturgie. Il est à rappeler également, que l’Algérie et la Jordanie ont signé, à la fin de l’année écoulée à Amman, une convention pour la création d’un Conseil d’affaires algéro-jordanien, et une autre de coopération entre les chambres algérienne et jordanienne de commerce et d’industrie. La première convention porte sur la création d’un conseil d’affaires algéro-jordanien, en vue de «renforcer et d’élargir les relations et les contacts économiques, commerciaux, scientifiques, techniques et dans les domaines d’affaires, entre les promoteurs de projets, les chefs d’entreprises, les hommes d’affaires, les forums d’affaires et les syndicats, outre la promotion de la coopération bilatérale entre les PME des deux pays. Le conseil d’affaires algéro-jordanien, composé de 24 membres, tient des réunions annuelles, régulières, sachant que la convention entre en vigueur le jour de sa signature.

Alger: Noreddine Oumessaoud